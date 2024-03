Allanaron la casa dela presidenta de Perú

En las últimas horas la casa de la presidenta Dina Boluarte fue allanada por las fuerzas de seguridad para incautar tres relojes de lujo de la marca Rolex luego de que la Justicia descubra de que no estaban incluidos en el patrimonio declarado y decidiera abrir una causa por presunto enriquecimiento ilícito.

Según informó la policía peruana, en la requisa intervinieron unos 40 agentes y fiscales “con el fin de registrar la vivienda e incautar los relojes Rolex” que Boluarte evitó explicar cómo los había conseguido.

El allanamiento, que se realizó esta madrugada, fue retransmitido por el canal de televisión local Latina, donde pudo ver cómo los agentes rodearon la vivienda ubicada en el distrito de Surquillo, al este de Lima, e hicieron una barrera humana para impedir que los vehículos circularan por la zona.

La intervención fue autorizada por el Juzgado Supremo de Investigación Preparatoria, que preside el juez supremo Juan Carlos Checkley, a pedido del Fiscal de la Nación.

Desde el 18 de marzo, la presidenta peruana es investigada por presunto delito de enriquecimiento ilícito y omisión de consignar declaraciones en documentos públicos. El caso nació de una denuncia periodística sobre una presunta colección de relojes de alta gama que la presidenta no había consignado entre sus bienes.

Si resultara acusada en este caso, la presidenta no podrá ser sometida a juicio hasta julio de 2026 cuando culmine su mandato, según fija la Constitución. Entretanto, puede ser investigada.