Allanaron un hotel y descubrieron a varios hombres abusando sexualmente de menores

Esta semana, 14 personas fueron detenidas en la provincia de Jujuy sospechadas de integrar una red de abuso y explotación de niños y adolescentes. Por el caso fue allanado un hotel en la ciudad capital, donde las autoridades descubrieron in fraganti a varios hombres mientras violaban a menores.

El lugar, una residencia de planta baja y cuatro pisos, está ubicado a metros de la Vieja Terminal de Ómnibus de San Salvador de Jujuy, con salida a la calle Dorrego. Su titular fue uno de los detenidos durante el procedimiento, llevado a cabo el jueves pasado. Tras el operativo, el hotel fue clausurado por el municipio.

En el caso intervienen Rodrigo Fernández Ríos, a cargo de la Fiscalía de Ciberdelitos, y Walter Rondón, fiscal regional en delitos de violencia de género, violencia sexual y violencia intrafamiliar.

En rueda de prensa, los funcionarios contaron que la investigación inició como una causa de grooming en diciembre del año pasado. Según detallaron, todo comenzó a partir de la denuncia de una madre que había encontrado conversaciones con contenido sexual en el teléfono celular de su hija.

Los fiscales revelaron el método mediante el que las víctimas eran captadas por la banda que cometía los aberrantes hechos: a través de las redes sociales. “El proceso de seducción y el engaño empezaban por redes” y las charlas continuaban por WhatsApp, donde los abusadores “les ofrecían trabajo y otras excusas” a los menores, para luego llevarlos a los lugares donde los violaban.

Si bien no brindaron mayores especificaciones, los investigadores señalaron que los abusos ocurrieron no solo en el hotel, sino también en otros domicilios en el interior de la provincia. Fernández Ríos y Rondón explicaron que la organización era de gran magnitud. Es más, creen que detrás existe una asociación ilícita que operaba en distintas localidades jujeñas.

Con el correr de los meses, se sumaron nuevas denuncias y, además de grooming, se reveló la comisión de otros delitos, como abuso sexual, corrupción de menores, y producción y distribución de material de abuso sexual infantil. A partir de las pruebas recabadas, se realizaron los allanamientos.

Así, el martes fueron detenidos seis sospechosos y el jueves fue inspeccionado el hotel, donde la Policía arrestó a los restantes acusados. En el operativo, además, los efectivos policiales secuestraron diversos dispositivos electrónicos que serán analizados.

“No descartamos que una vez que se realice el análisis de los dispositivos incautados surjan más involucrados en estos delitos”, indicaron los fiscales. En ese sentido, se investiga a cerca de 25 personas que les pagaron a quienes organizaban los encuentros con menores para cometer los abusos.

Durante la conferencia de prensa, los funcionarios además manifestaron su sorpresa “por haber encontrado a personas abusando de menores de edad en el hotel, a pesar de que la investigación del caso se había hecho pública”. Las víctimas rescatadas en la residencial, fueron evaluadas médicamente y reciben asistencia psicológica.

Se desconoce desde hace cuándo operaba la red y los investigadores optaron por no revelar los roles que habrían tenido cado uno de los detenidos dentro de la estructura. Por el momento, se descarta que familiares de las víctimas hayan tenido responsabilidades en la comisión de los delitos.

En la charla con los medios, Rondón por último anunció que “se van a implementar asesoramientos en los establecimientos educativos sobre ese tema”. El fiscal dijo que empezarán a dar charlas en las escuelas, sobre “esta temática de violencia de género e integridad sexual” y “también sobre seguridad vial”.