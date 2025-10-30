Allanaron una vivienda y detuvieron a dos personas

Efectivos del Departamento Informaciones Policiales, de la Sección Robos y Hurtos, detuvieron a un hombre y una mujer y secuestraron una moto, entre otros elementos de interés en la causa, tras un allanamiento en el barrio San Martín de esta ciudad.

El hecho ocurrió este miércoles, alrededor de las 21:30 horas, cuando los uniformados tomaron conocimiento que una mujer de 26 años fue agredida por otra que se desplazaba en una motocicleta de 110 cilindradas conducido por un sujeto.

La víctima sufrió lesiones y la sustracción de sus pertenencias; mientras que el personal del SIPEC la trasladó hasta el Hospital Central, donde permanece en observaciones.

Por otra parte, se iniciaron las actuaciones por el delito de “Lesiones graves y robo con el uso de arma blanca”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional Nº 2.

Luego de una minuciosa investigación, los policías identificaron a los presuntos autores: una mujer de 42 años y su hijo de 21 años, mientras que las autoridades judiciales autorizaron el allanamiento de la vivienda de los sospechosos, ubicada en calle San Martín y Paraguay de esta ciudad.

Con la orden judicial en mano, se concretó la requisa este jueves por la mañana con la detención de la agresora y su hijo, más el secuestro de la motocicleta que habían utilizado.

Los detenidos fueron alojados en Unidades Penitenciarias Provincial, se los notificó de su situación procesal y quedaron a disposición de la Justicia provincial.