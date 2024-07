Alonso rechazó una propuesta de Mercedes antes de elegir continuar en Aston Martin

La trama por la cual el español decidió cerrar su trayectoria en su actual escudería; el futuro reencuentro con el motorista con el que tuvo una pésima relación. Fernando Alonso le dijo que no y Mercedes siguió de largo, como George Russell en Australia 2024; el piloto español rechazó la oferta a principios de año y cerrará en Aston Martin su trayectoria en Fórmula 1.

Fernando Alonso se coronó en Fórmula 1 a los 24 y los 25 años. Con Renault, cortó la seguidilla de cinco cetros de Michael Schumacher con Ferrari y se proyectaba como un posible multicampeón a largo plazo. Pero a partir de entonces su trayectoria fue una sucesión de inoportunismos: estar en el lugar equivocado, o estar en el correcto pero en el momento inadecuado. Un paso fugaz por McLaren, una vuelta a Renault cuando ya el auto francés no dominaba, un quinquenio en Ferrari cuando a la Scuderia siempre le faltaban cinco para el peso, un trienio de pesadilla en McLaren-Honda y una temporada no mucho mejor en McLaren-Renault, dos años sabáticos, dos en Alpine y uno y medio de mayor a menor en Aston Martin. A poco de cumplir 43 años (el lunes 29 de este mes), el español sigue siendo competitivo y codiciado, pero van agotándosele las posibilidades de conseguir ese tercer título de campeón que parecía tan factible hace 15 años.

Hasta se le hace eterna la espera por la victoria 33, después de la de España 2013, su última. Pues Alonso tuvo la oportunidad de pasar a un equipo grande, muy grande, en 2025. Y la rechazó.

Finalmente, continuará en Aston Martin, y por otras dos temporadas. La escuadra inglesa, que a principios de 2023 estuvo cerca de lograr un triunfo, decayó mucho en la segunda mitad del año y ahora, en 2024, está quinta sobre diez, sin chances reales de ganar una carrera si no se produce una situación totalmente anormal. Pero el asturiano decidió permanecer, declinando una invitación de nada menos que Mercedes.

Ocurrió a inicios de esta campaña, cuando ciertamente la escuadra alemana no estaba tan fuerte como en este momento –acaba de imponerse en Silverstone–. No lo reveló él, sino Toto Wolff, el director –y copropietario– de Mercedes. “Por supuesto, a principios de año estábamos interesados en la opción de traer a Fernando Alonso al equipo, pero en ese momento él no estaba interesado en correr para Mercedes. Se le había ofrecido un contrato a largo plazo en Aston Martin. Ésa era exactamente la situación en ese momento”, reveló el austríaco a Motorsportweek.