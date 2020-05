Alquileres: suspenden desalojos y aumentos hasta el 30 de septiembre

Compartir

El Ombudsman Provincial Dr. José Leonardo Gialluca advirtió que se mantiene la vigencia de las prohibiciones sobre desalojos, rescisiones y aumentos hasta el 30 de septiembre inclusive, debiendo mantenerse los valores de los alquileres vigentes a marzo pasado. Todo ello fundado en el Decreto Nº 320 donde se establece que no se pueden efectuar desalojos ni rescindirse contratos hasta el 30 de septiembre.

Por otro lado, dejó en claro que, “de generarse deudas en concepto de alquileres, las mismas recién se pagaran en el mes de octubre en 3 o 6 cuotas. Además, los inquilinos pueden exigir los datos bancarios necesarios a fin que se les garanticen los medios para el pago de los alquileres, y en los casos de pago por transferencia o depósito no puede sufrir aumentos ni penalizaciones”.

En tanto, los contratos de alquiler que se vencieron luego de iniciada la cuarentena, el 20 de marzo, “quedan prorrogados automáticamente hasta el 30 de septiembre”. También aclaró que “no puede exigirse el pago de contratos de alquiler de unidades alcanzadas por el DNU que debieron comenzar durante el aislamiento obligatorio, pero no pudieron llegar a ser ocupadas dada la imposibilidad de traslado y/o mudanza. De esta manera se busca asegurar que el inquilino no se vea obligado a pagar doble alquiler durante la actual emergencia sanitaria, debiendo abonar únicamente en la unidad en la que vive”.

Por último, recordó que “sí están habilitadas a mudarse, todas aquellas mujeres que sufren violencia de género, dado que así lo ha determinado el Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad a cargo de Elizabeth Gómez Alcorta”.