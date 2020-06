Alta tensión en el primer zoom de la Liga Profesional

Compartir

Tinelli y Tapia comandaron la primera reunión virtual de la nueva Liga Profesional con todos los representantes de la Primera. Hablaron de las charlas con el gobierno por la vuelta al fútbol, del protocolo Conmebol y del pago de la TV. Luego salieron del zoom y quedaron los presidentes de los clubes. Allí pidió la palabra Fassi y siguió con las críticas hacia la conducción del fútbol y sus pares. Algunos dirigentes salieron a cruzarlo con frases muy picantes. El cordobés terminó abandonando el mitin.

Alto voltaje y wi-fi caliente en la primera reunión virtual de la Liga Profesional del fútbol argentino comandada por su presidente Marcelo Tinelli y que tuvo como invitado al presidente de AFA, Claudio Tapia. El encuentro fue convocado para contar el estado de situación respecto a la pandemia, pero terminó siendo un ring entre gran parte de los dirigentes y el presidente de Talleres Andrés Fassi, según pudo reconstruir Doble Amarilla.

Todo empezó pasadas las 18, vía zoom, tal como estaba establecido. Los que tomaron la palabra fueron Claudio Tapia y Marcelo Tinelli, cada uno habló en torno a los 40 minutos. Los dos presidentes, el de AFA y el de la Liga, contaron el diálogo con el Gobierno sobre el regreso del fútbol. También manifestaron la postura de Ginés González García, donde quedo claro que desde el Ejecutivo Nacional quieren ser cuidadosos con el regreso a los entrenamientos y a los partidos, sobre todo en el AMBA. Tapia contó detalles del protocolo para el regreso de la actividad confeccionado por Conmebol. A su vez, el mandamás de la AFA remarcó que en la confederación hay un acuerdo de que no se puede volver hasta que la pandemia no calme.

Por otro lado, Tinelli informó que se negocia con la TV para que se garantice el pago de junio, julio y agosto pese a que la pelota no ruede. Con respecto a eso, el presidente de la Liga afirmó que hay optimismo, algo que llevó tranquilidad a los directivos presentes. Tinelli también contó que se están renegociando algunos contratos comerciales y que se sumarían dos nuevos sponsors fuertes a la Liga. En el cierre de sus palabras, el presidente de la Liga comentó (y hasta se emocionó) con la experiencia que vivió al visitar el hospital de campaña que fue ubicado en San Lorenzo.

Tras la participación de Tapia y Tinelli, que duró 20 minutos en cada caso, aproximadamente, ambos se despidieron y abandonaron el zoom, del que además de un representante dirigencial de cada club, participaron Gustavo Lorenzo (Gerente de Relaciones Institucionales de AFA), Eduardo Spinosa (Director General de la LIga) y Francisco Duarte (CEO dela Liga). Ante esa situación, pidió la palabra el presidente de Talleres, Andrés Fassi, quien remarcó que deseaba hablar pero en presencia de los dos presidentes.

Con un discurso muy fuerte, remarcó que así el fútbol argentino no va a avanzar. Tal como lo hizo en los medios, el cordobés volvió a ser muy crítico con el fútbol argentino e inclusive de sus propios pares. “Si Claudio Tapia y Marcelo Tinelli van a ser los que tomen las decisiones por todos nosotros, no estoy de acuerdo. Si quieren que sea todo como siempre, sigamos como estamos hasta ahora. Nos vamos a seguir mintiendo entre todos. Si quieren debatir en serio, yo estoy acá”, dijo Fassi enojado, hablando con la verborragia y el histrionismo que lo caracterizan.

En los últimos días, muchos dirigentes acumularon malestar con Fassi por las críticas mediáticas del cordobés a la conducción del fútbol y a sus pares. Este viernes, ante la furia del cordobés en el zoom, algunos aprovecharon para contestarle. Los que salieron al cruce de Fassi fueron Cristian D’Amico, Ricardo Carloni, Hernán Arboleya y Gabriel Pellegrino. El vice de Newell’s, fue uno de los más picantes, le preguntó a Fassi si estaba hablando desde México y a quien representaba y hasta cuestionó los fondos de Talleres. “A nuestros clubes los financian nuestros socios”, lanzó. Luego el vice de Rosario Central le remarcó que lo vio muy pocas veces en las viejas reuniones de Superliga. En un momento, cuando era criticado por todos los dirigentes por sus dichos a los medios, el presidente de Talleres afirmó: “¿Por qué no le dijeron lo mismo que me dicen a mi al Presidente de la Nación cuando criticó a la dirigencia del fútbol? Ninguno de Ustedes le dijo nada”.

Ante eso, se produjo un cruce entre Fassi y algunos dirigentes, tras el cual el presidente del club cordobés abandonó la teleconferencia.

La tensión es cada día más evidente y Fassi parece quedar prácticamente solo. Otros clubes, con inquietudes y críticos de algunas decisiones de AFA y la Liga, reprochaban tras la reunión a Fassi por no plantear los temas de una manera menos escandalosa. Un dirigente que comparte gran parte del planteo del cordobés aseguró a este medio: “no entiendo porqué elige confrontar. Tiene que entender que perdió una elección. Pero sumarse a la mesa y discutir los temas desde adentro. Así nos desacredita a quienes también queremos marcar cosas que no nos parecen correctas”.

Todo seguirá mañana cuando se vuelva a reunir la mesa directiva de la Liga. Ahí se empezaran a desarrollar las distintas comisiones y la idea es que en las próximas semanas se ocupen los lugares de esas comisiones que abordarán diversos temas.