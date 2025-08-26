ALUMNOS COLORADENSES VIAJAN A FORMOSA PARA LA INSTANCIA PROVINCIAL DE FERIA DE CIENCIAS



EL COLORADO. Como todos los años los niños y adolescentes, que cursan el nivel primario y secundario, respectivamente, exponen interesantes temas de investigación en el marco de las Ferias de Ciencias. Justamente, algunos de esos trabajos de investigación, se ganaron la posibilidad de exponer en la instancia provincial.

Teniendo en cuenta las horas de viaje y la permanencia en la ciudad de Formosa, desde el Honorable Concejo Deliberante, resolvieron otorgar un subsidio. El mismo consistió en galletitas, golosinas y agua mineral, utilizando parte de recursos de excedentes del Legislativo Comunal.

Por otra parte, desde el Ejecutivo Comunal, también hicieron su aporte, en este caso, poniendo a disposición una unidad para poder trasladar a la delegación hasta la ciudad de Formosa. Sin embargo, el compromiso que asumieron con esta delegación escolar, es que, al cierre de las actividades, el día 29 del corriente, la misma unidad pase a buscarlos para el regreso a El Colorado.

La Delegada Zonal de Educación de esta ciudad, recibió las donaciones en instalaciones del HCD, donde estuvieron en una ceremonia sencilla los concejales del PJ que a su vez contó con el acompañamiento de la Diputada Provincial Clara Doroñuc.

La funcionaria de Educación rescató de una charla con la legisladora Doroñuc que “la idea es fortalecer lo que está bien y seguir en el desafío pendiente por hacer”. Justificó además que “los logros son el fruto del trabajo en equipo, el acompañamiento de los padres, el aporte del Ejecutivo Municipal y el Concejo Deliberante, otras instituciones y las autoridades provinciales”.

En esta oportunidad la delegación coloradense que se presenta en la instancia provincial, se componen de seis equipos que van a exponer en diversos temas de gran interés.