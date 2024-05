Alumnos de la Escuela Nº 225 disfrutaron de la experiencia «Al futuro se viaja en tren»

Los alumnos de la escuela 225 del barrio San Miguel visitaron el Museo Ferroviario Municipal y disfrutaron de una gran experiencia sensorial que los llevó al pasado, más precisamente, a la época de los trenes y los vagones, todo esto en el marco de los festejos organizados por la comuna capitalina durante la Semana de Mayo.

Por la mañana del viernes, un grupo de alrededor de 20 alumnos y alumnas pudieron disfrutar de una gran y novedosa experiencia: “Al futuro se viaja en tren”. La idea u objetivo es que los más chicos, mediante luces y sonidos puedan emular la experiencia de abordar un tren de pasajeros, como los que funcionaban en la provincia de Formosa hace algunos años atrás.

Con respecto a esta experiencia, Graciela Cuyé, responsable del Museo Ferroviario Municipal, expresó: “Esta actividad colmó todas las expectativas; estamos felices cada vez que tenemos la sonrisa de los niños en el Museo. Nos emocionó mucho, sobre todo, la imaginación de los chicos para dibujar el “Tren del futuro”, ya que incluso diseñaron un tren que viaja bajo tierra, por un túnel. Yo me imagino que ellos se hicieron esa idea por los subtes de Buenos Aires, por ejemplo, entonces ahí se puede ver el libre albedrío que tuvieron ellos a la hora de imaginar un tren. Fantásticos todos los dibujos, a mí me parece que son todos artistas. Estamos felices y preparados para recibir a todas las instituciones que quieran venir a visitarnos”.

Por su parte, la docente a cargo del grupo de estudiantes, Lucía Penayo, resaltó: “Yo, que soy de Estanislao del Campo, conocí los trenes de carga, pero nunca pude ver un tren de pasajeros, por eso considero que para los chicos es una muy buena actividad. Ellos ya estaban super emocionados solo con la idea de venir al Museo porque no tenían idea con qué se iban a encontrar, y cuando les hablé y les conté que era un Museo sobre el tren se alegraron mucho más. Algunos de los chicos viven en zonas de vías donde pasaba el ferrocarril y solo conocían eso, así que disfrutaron mucho de la experiencia”.

Instituciones

interesadas en participar

Cabe destacar que en la página de Facebook del Museo Ferroviario Municipal, las instituciones interesadas en participar de esta propuesta podrán encontrar un link para inscribirse. También pueden acercarse hasta el Museo, en San Martín 668, de lunes a viernes, de 8 a 12 y de 16 a 20, y los sábados, de 17 a 20.