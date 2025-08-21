Alumnos de los talleres SuperArte harán una exhibición para celebrar el Día del Folclore

La Dirección de Discapacidad de la municipalidad local, realizará en el Salón Cultural una muestra en conmemoración del Día del Folclore, que se celebra este 22 de agosto, de la que participarán alumnos de los talleres SuperArte que brinda la citada dependencia.

Silvana Giménez, titular del área, precisó “como parte de las clases de folklore de los talleres SuperArte, estamos preparándonos para un número que vamos a presentar este viernes 22 para celebrar el Día del Folclore. Los chicos ya vienen preparándose hace un tiempo para ello, adicionando las clases con musicoterapia, sesiones de estimulación y gimnasia con el profesor a cargo”, detalló.

“Quiero destacar que es realmente masiva la convocatoria de chicos y chicas en estos talleres – siguió diciendo –, algunos vienen de manera voluntaria y a otros los buscamos en los servicios de traslado puerta a puerta en sus diferentes circuitos, pasando por todas las zonas de la ciudad”, detalló. “Lo que haremos este viernes será un número, a modo de demostración, de todo lo aprendido con gran entusiasmo en las clases de folklore, en coincidencia con su día”.

“Hay que tener presente que, gracias a la gestión del intendente Jorge Jofré y el acompañamiento de la Secretaria de Acción Social, Paula Cattáneo, podemos seguir desarrollando los talleres, que constituyen espacios plenos de inclusión y que favorecen a personas con diferentes tipos de discapacidad”, remarcó la funcionaria.

“Recordamos, por último, que no hay fecha límite para inscribirse, puesto que los mismos permanecen abiertos todo el año y son gratuitos, por lo que invitamos a vecinos y vecinas que deseen participar o que tengan algún familiar que quiera hacerlo, a acercarse a la sede de la Dirección en Pringles y Rivadavia”, concluyó Giménez.