Alumnos del Profesorado en Letras realizaron representación teatral

Estudiantes del 3° año de la de la cátedra “Lengua y Cultura Griega” del Profesorado en Letras realizaron una representación teatral de dos tragedias griegas como trabajo final de evaluación de la asignatura.

Al respecto, la profesora Analía Benítez, docente de la carrera de Letras, destacó que “dentro de la cátedra dicto todo lo que tenga que ver con la literatura griega y como estamos cerrando el cuatrimestre, los estudiantes tuvieron el trabajo final de evaluación de la asignatura que fue la presentación de distintas tragedias”.

Resaltó que “este es un proceso de trabajo que les llevó más de un mes. Tuvieron que representar desde la clase pasada distintas tragedias. Hoy vimos en escena dos puestas maravillosas. Realmente los estudiantes han demostrado que son muy talentosos porque tuvieron a su cargo la representación de Antígona y el otro grupo a Medea. Hicieron una adaptación del texto y la puesta en escena sintetizada en 15, 20 minutos que nos dejó muy emocionados a todos”.

La alumna Fátima Oviedo comentó, por su parte, que “actuamos con mis compañeros en una propuesta que fue muy buena para nosotros, porque nos permite adentrarnos en lo que sentían y creían las personas de ese tiempo, en libros que aún hoy nosotros leemos”.

Ángeles, otra estudiante de Letras, indicó que “hice de Antígona” en la representación teatral y agradeció “a mis compañeros, familiares y los profesores que nos dieron la oportunidad de poder realizar trabajo”.