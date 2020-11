Alumnos del último año presentaron una nota para poder realizar un acto de colación “digno”; de no tener respuestas marcharán el viernes

Compartir

Linkedin Print

Alumnos del último año del secundario, presentaron días atrás en el Ministerio de Cultura y Educación, un petitorio que lleva la firma de los futuros egresados de colegios de toda la capital, con el fin de tener un acto de colación “digno”, que sea de manera presencial con todos los estudiantes. De no tener una respuesta efectiva al pedido, anunciaron que se movilizarán en la ciudad este viernes 27 de noviembre.

En ese marco Sebastián, uno de los miles de estudiantes próximos a egresar, en diálogo con el Grupo de Medios TVO contó de qué se trata el petitorio y cómo nació la iniciativa.

“Los alumnos del último año que nos egresamos lo que pedimos es tener un acto digno con todos nuestros compañeros presentes con sus respectivos tutores o acompañantes, siempre y cuando respetando el protocolo sanitario y la distancia que designó la OMS”, explicó.

Expresó además que planean que los actos se realicen con la totalidad de los alumnos al aire libre. “Como la mayoría de los colegios tienen tinglado se pueden realizar ahí, todo el tiempo vemos que hay aglomeración de gente ya sea en Laguna Oca, en el Paraíso de los Niños, lo que pasó en la marcha por el día de la militancia, eso fue una burla para nosotros por eso decidimos hacer el pedido, ya nos cancelaron el sistema lectivo de este año, lo único que pedimos es un acto digno, respetando las medidas sanitarias, al menos queremos un acto de una hora como máximo para tener una despedida, algo para recordar, ya hemos perdido todo el año y por lo menos queremos tener un buen acto”, manifestó el muchacho.

Asimismo contó que “nosotros vimos la nota con el protocolo que mandaron desde el gobierno con una cantidad de alumnos reducido para el acto, eso nos pareció injusto ya que los tinglados de los colegios son bastante extensos y respetando los protocolos se puede llegar a realizar un acto presencial bastante digno, sobre todo nos indignamos con lo que pasó el 17 de noviembre que fue una burla”, dijo sobre la masiva marcha por el día de la militancia.

Aseguró en ese sentido que el último año del secundario marca un antes y un después en la vida de las personas y por eso, al menos, quieren tener un buen recuerdo junto a sus compañeros. “Ya nos perdimos todo el año lectivo por la pandemia, todos anhelamos llegar a esta etapa de la vida, por eso lo único que pedimos es un acto digno nada más”, solicitó el joven.

Contó además que la nota presentada “está firmada por muchos alumnos del secundario de Formosa, por todos los que están de acuerdo en realizar de esa forma el acto, son de todos los colegios de Formosa capital, todos firmaron”.

Para finalizar se refirió a cómo se organizaron para que alumnos de cada institución de Formosa pudieran firmar el petitorio. “Armamos un grupo de dos voceros por cada curso y ahí empezamos a enviar la información para hacer el reclamo, nosotros pacíficamente armamos la nota, la entregamos y si no tenemos respuestas queremos realizar una marcha el día viernes para que nos escuchen. Hace un mes habíamos enviado un proyecto, un simulacro de cómo podíamos realizar el acto, pero no tuvimos respuestas, enviamos también una nota pidiendo que todos estemos presentes y no nos hicieron caso por eso decidimos hacer una segunda nota y si no nos responden pasaremos a la manifestación”, culminó Sebastián.

Compartir

Linkedin Print