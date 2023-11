Álvarez Fourcade: «Todos quieren llegar de la mejor manera a los Juegos Olímpicos»

Santiago Álvarez Fourcade y Tobías Wade dialogaron con Scrum, en la previa al comienzo de la temporada del Circuito Mundial. Los Pumas 7’s participarán en el Seven de Dubai (del 2 al 3 de diciembre) y del Seven de Ciudad del Cabo (9 y 10 de diciembre).

En primer lugar, Álvarez se refirió a la vuelta a la competencia: «Con ganas de arrancar el Circuito. Tranquilos y confiando en todo el trabajo que hicimos hasta ahora. Hicimos una gran pretemporada y tuvimos un gran Panamericano. Con ganas de seguir creciendo e ir todo para arriba hasta llegar a los Juegos Olímpicos de la mejor manera».

Además, realizó un análisis de la preparación: “Es difícil analizar con poca competencia. Tuvimos un torneo y algunos amistosos. Nos sentimos bien físicamente. Estamos un poco faltos de ritmo de juego o de contacto. Sabemos que es el camino, confiar en el trabajo que venimos haciendo”

Por último, se expresó sobre el regreso de Santiago Mare y acerca del nuevo formato del Circuito: “La incorporación de Mare aumenta la jerarquía al equipo. Dan ganas de seguir creciendo, empuja a los demás para seguir mejorando. Contento de que vuelva a estar con nosotros. Es un año que todos van a buscar tener lo máximo. Vimos a varios jugadores de XV que vuelven y eso es un signo de que todos quieren llegar de la mejor manera a los Juegos Olímpicos. Eso va a ser que la vara suba”.

En tanto, otro de los que charló con Scrum fue Wade, quien se expresó sobre la pretemporada: «Terminando de ultimar detalles. Muy contento. Hay que tratar de poner el foco en nosotros, tratar de corregir las cosas que ni salieron tan bien. Tratar de enfocarnos en nosotros y en lo que podemos controlar. Hicimos Una pretemporada tremenda. Con muchas ganas de empezar a competir».

Por último, opinó también sobre la nueva modalidad del torneo: «Este formato, todas las zonas van a ser muy competitivas. Va a ser un torneo muy exigente y creo que todo el año va a ser así. Lo veo mucho mejor. Nos va a hacer crecer a nosotros como jugadores y como equipo. No te vas a poder relajar nunca, así que lo veo muy positivo».