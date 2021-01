AMAD hará la preinscribirá en el Torneo Federal

Compartir

En las últimas horas de la jornada del miércoles, el Verde del Tapocó confirmo a través de su dirigencia que harán la preinscripción correspondiente a la temporada que se avecina.

Este miércoles 6 de enero, los dirigentes de los clubes que corresponden a la División NEA del Torneo Federal de Básquet, mantuvieron una reunión a través de la plataforma ZOOM donde, entre otros temas a tratar, el mayor interrogante era ver si se preinscribían a la nueva temporada que según fuentes cercanas al propio torneo iniciaría el 5 de febrero.

Con la presencia de AMAD, San Martin de Curuzú Cuatiá, Atlético de Saladas(los tres equipos correntinos), y el resto de los equipos del NEA se llegó a la conclusión que harán uso de la instancia previa a la confirmación definitiva, es decir, todos los equipos se preinscribirán hasta este viernes 8 de enero, tiempo en el cual la CABB dispuso como periodo de preinscripción.

Sin embargo, los clubes del NEA elevaran una nota firmada en conjunto por todos, donde tengan a bien considerar varios puntos, entre ellos los siguientes:

-El latente rebrote del virus C-19 imposibilitara la presencia de público, lo cual para la economía de los clubes, no es beneficioso.

-Se tendrá en cuenta lo que dispongan los dispositivos de salud tanto provinciales como municipales de los lugares de origen de cada club en particular (teniendo en cuenta que Formosa retrocedió a fase 1 y en Corrientes se aguardan nuevas medidas y anuncios con respecto a las restricciones)

-Se tenga en consideración, prolongar un poco el inicio de la fecha del torneo, puesto que el armado de la logística de jugadores, cuerpo técnico lleva tiempo y no se llegaría a la fecha pactada por el ente organizador.

En el caso particular de AMAD, su dirigencia también quiere hacer de manera oficial saber a sus socios y simpatizantes, y a todos los amantes del básquet, que realizaran la preinscripción tras ciertos rumores en la prensa que no jugaría el Torneo Federal en esta temporada de manera definitiva. Sin embargo, desde la dirigencia también piden cautela porque aún faltan definirse varias ítems, tanto en lo deportivo como en lo sanitario, puesto que la pandemia persiste y la práctica deportiva oficial en nuestra ciudad aún no ha vuelto.

