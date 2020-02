Amad volvió a los trabajos pensando en el Taninero

Compartir

Linkedin Print

El equipo goyano luego del triunfo obtenido en tierras chaqueñas se entrenó pensando en los próximos partidos donde volverá a jugar en condición de local.

El pasado jueves, en el partido adelantado de la decimotercera fecha del TFB, los conducidos por el Tano López Ríos consiguieron su segunda victoria como visitante en la presente temporada. Y tras el triunfo este domingo se reencontraron en su estadio para dar inicio a una nueva semana de entrenamientos con vistas a los enfrentamientos siguientes, que serán ambos en condición de local, primero ante Sarmiento de Formosa y luego ante San Martin de Curuzú Cuatiá.

Antes de comenzar la práctica, todo el plantel se reunió para analizar lo hecho en el partido versus Centro Cultural de Santa Sylvina. Luego, la mayor parte del entrenamiento fue de movimientos regenerativos y pequeñas pasadas a lo largo de la cancha, para finalizar con una tanda de lanzamientos.

Durante la semana se seguirá trabajando en doble turno como habitualmente lo hace el plantel, en incluso el viernes por la mañana tendrá una sesión liviana de movimientos previa al juego y luego la realización del scouting para enfrentar a Sarmiento de Formosa en el debut como locales en el año.

El capitán del plantel, Mariano Ceruti dejó algunas impresiones de estos primeros juegos y como se viene preparando el plantel de cara a los compromisos en su casa: “fueron dos partidos muy parejos, disputados hasta la última bola. Lamentablemente el primero favoreció a San Martin, no pudimos cerrarlo y lo pagamos caro, y ante Cultural sabíamos también que iba a ser parejo, teníamos el trajín del viaje pero pudimos corregir errores y lo cerramos bien, sabíamos que teníamos que traer la victoria para que los de arriba no se escapen”. Luego sobre los partidos de local agregó: “ambos rivales (por Sarmiento de Formosa y San Martin) son fuertes, tienen un estilo de juego aguerrido pero nosotros jugamos en casa, con nuestra gente y en lo que va del torneo estamos invictos de locales. Ese es nuestro plus. Pero tenemos que seguir trabajando como venimos haciéndolo hasta ahora, el receso nos sirvió para cargar fuerzas y eso se está viendo reflejado. Ahora tenemos estos partidos en casa para demostrar que seguimos creciendo como equipo”. Y para finalizar dijo “esperemos que la gente nos siga acompañando, que siga viniendo y alentando como lo hizo en la primera mitad del torneo, ahora se viene lo lindo y necesitamos que estén con nosotros” cerró el Bebo.