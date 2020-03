AMAD ya entrena pensando en Sarmiento de Formosa

Compartir

El lunes por la noche los goyanos retornaron al trabajo pensando en los próximos compromisos, donde tendrá nuevamente doble actividad y cerrará la seguidilla de local ante Sarmiento de Formosa para luego viajar a Saladas.

Poco pudo saborear la victoria ante el clásico rival el Verde goyano, porque el lunes ya dio vuelta la página y tras tener la mañana libre, por la noche se encontraron en el Gigante del Nordeste para dar inicio a una nueva semana de trabajos pensando en los próximos encuentros, donde el viernes será anfitrión nuevamente del Taninero formoseño, y el domingo saldrá a la ruta para enfrentar justamente al rival del último domingo.

Tras revisar los juegos del fin de semana, el plantel realizó una práctica con movimientos regenerativos y finalizo la sesión nocturna con una tanda de lanzamientos al aro. Los trabajos serán divididos en doble turno donde por la mañana el plantel realizará entrenamientos en el gimnasio y por la noche los movimientos de campo donde la dupla técnica goyana buscará su mejor forma para los partidos del fin de semana.

El viernes 6 de marzo será el cuarto enfrentamiento de la temporada ante los formoseños, cerrando los juegos entre sí (la miniserie comandan los de Kike Medina 2-1) y el domingo 8 se reeditará el clásico ante saladeños también siendo el ultimo de fase regular (acá mandan los goyanos 2-1 tras la victoria del último fin de semana).

Quien habló con la prensa consumada la victoria ante Atlético Saladas fue Edgardo Pipi Torné, justamente un ex Águila Roja. Entre otros conceptos destaco “era vital volver al triunfo en casa, tras la derrota ante Sarmiento que fue ajustada y nos dieron vuelta el resultado cuando lo teníamos controlado. Tuvimos errores y lo pagamos caro, pero asumimos eso y tratamos de dejar el partido del domingo en casa, ante nuestro clásico y volver hacernos fuertes de local. Ahora tenemos que cerrar ante Sarmiento de Formosa el próximo viernes y sabemos que el margen de error es muy chico”. Tras la consulta, casi obligada por tener pasado en Saladas y jugar un gran juego, agregó: “siempre es especial, sabía que me ibas a preguntar pero con el Chino (por José González, goyano ex Atlético) siempre lo hablamos. Son partidos lindos que uno quiere jugarlos y ganarlos siempre, son clásicos y no importa como vienen en la tabla porque son partidos aparte. Hoy estoy muy bien acá en AMAD, me debo a esta camiseta y estoy contento por la victoria” finalizó el interno paranaense.