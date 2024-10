Amarilla: »El Gobierno se construyó una agenda urgente para poder continuar en el poder»

El diputado provincial Juan Carlos Amarilla habló con el Grupo de Medios TVO en relación a lo sucedido en la Legislatura de la provincia el pasado jueves cuando se aprobó la reforma de la Constitución de la provincia y aseveró que el Gobierno se construyó una agenda urgente para poder continuar en el poder.

Amarilla Comenzó diciendo: “nos ha tomado con una total sorpresa porque el proyecto entró el martes y este jueves ya fue aprobado por el 2/3 , debemos sospechar del apuro que hay al respecto, está claro que el Gobierno se construyó una agenda urgente para continuar en el poder, para mi no persigue otro objetivo el proyecto y evidentemente lo viene estudiando desde hace mucho tiempo porque uno de buenas a primera no resuelve reformar su Constitución, normalmente hay un proceso previo, donde incluso la ley del proyecto de reforma que se votó anoche, siempre es producto de un consenso bastante amplio y se conoce de antemano que es lo que se quiere introducir y cuando esto no es así el proyecto guarda intenciones que no son compatibles los reclamos que nosotros venimos realizando hace mucho tiempo porque de otra manera se hubiera avanzado en un consenso más amplio”.

“Nosotros tenemos derecho de desconfiar de un gobierno que oculta cosas, ellos han entregado un cheque en blanco con esta ley porque se reforma desde el artículo 1 al 189, nosotros tenemos derecho a desconfiar y más con lo que ha pasado teniendo conocimiento sobre lo que ha pasado hace 24 años cuando se sometió en una profunda crisis en la provincia y a las instituciones para lograr su cometido y perpetuarse”.

“Lo que intentan hacer es que la Corte Suprema de Justicia de la Nación se quede sin objeto, no trate nada porque ya no tendrá posibilidad de hacerlo porque la provincia habrá avanzado sobre aquello que se había planteado como inconstitucional”, cerró.