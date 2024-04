Amarilla: «El PJ obstruyó un proyecto que podría beneficiara los bananeros del norte argentino»

En el marco de la sesión en comisión del Parlamento del Norte Grande, celebrada en La Rioja, el diputado provincial Juan Carlos Amarilla denunció que un legislador peronista de Formosa obstaculizó el avance de un proyecto que podría beneficiar a miles de productores bananeros en la región. “El diputado Rafael Navas bloqueó la sanción de un proyecto crucial para el sector bananero”, dijo.

Este proyecto, impulsado por Amarilla y Miguel Montoya, buscaba solicitar al gobierno nacional y al Congreso la creación de un programa de incentivo para la producción de banana y la implementación de un seguro agrícola específico.

Según el legislador provincial, a pesar del respaldo unánime de todos los miembros de la comisión de agricultura, incluyendo legisladores justicialistas de otras provincias, la propuesta no pudo avanzar debido al voto en contra de Navas, quien no proporcionó fundamentos claros para su decisión.

Amarilla expresó su preocupación y señaló que esta acción representa una nueva traba para el sector bananero, destacando que «lo insólito es que todos los miembros de la comisión de agricultura votaron a favor. Incluso los legisladores justicialistas de otras provincias. Sin embargo, el proyecto no se aprobó debido al voto en contra de Navas sin argumentos sólidos».

En este sentido lamentó que, una vez más, se haya castigado a la producción de banana, sugiriendo que la decisión busca someter al sector. «Es una oportunidad perdida para impulsar un sector clave para nuestra región. Lamentablemente, Formosa sigue siendo la única provincia que va en contra de los objetivos del Parlamento del Norte Grande», afirmó el radical.

Con la sesión N° 50 del Parlamento del Norte Grande, Amarilla insta a reconsiderar estas acciones y trabajar en conjunto para promover el desarrollo productivo y económico de la región. “No podemos permitir que años tras años sigamos retrocediendo en la cantidad de hectáreas sembradas. De 7000 hs caímos 1500 hectáreas”, culminó.