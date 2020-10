Amarilla habló del joven que se ahogó al tratar de pasar el Bermejo y responsabilizó al Gobierno

Compartir

El domingo último, el joven identificado como Mauro Rubén Ledesma de 23 años falleció al intentar cruzar nadando el río Bermejo desde Chaco hacia Formosa. Según informaron medios chaqueños alrededor de las 14:00 horas de ese día, un llamado telefónico alertó a los agentes de la Comisaría de San Martin, que, en la costa del Bermejo, distante a unos 10 kilómetros de la planta urbana, se hallaría el cuerpo de una persona.

En este marco, a través de un comunicado, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Juan Carlos Amarilla lamentó el fallecimiento del muchacho “quien intentó cruzar nadando el río para ver a su novia de la ciudad de El Colorado”.

“El responsable sin dudas de lo que ocurrió es el gobierno de la provincia”, lanzó.

Seguidamente sostuvo que “el primer caso de Covid-19 lo tuvimos cuando el gobierno provincial contrató a una médica de Buenos Aires y la introdujo en el territorio; ahora tenemos la primera víctima fatal porque nunca han tenido un programa coherente de ingreso a Formosa”.

Cuestionó en este sentido que “el supuesto programa de ingreso al territorio no tiene nada de ordenado, pero si mucho de arbitrario” ya que “miles de personas esperan desde hace meses ingresar a la provincia. No existe tal programa porque si fuera así al menos tendría que determinar con certeza la fecha probable de cada ingreso”.

“¿Cuántos tienen que morir intentando cruzar ilegalmente el río o las fronteras para que las cosas se hagan bien?”, se preguntó Amarilla agregando que “por el camino que transita el gobierno de Formosa en esta materia van a seguir sucediendo hechos lamentables”.

“13 mil formoseños ya perdieron sus puestos de trabajo y eso es una verdadera tragedia, no se reiniciaron las actividades de varios rubros pudiendo hacerlo, con lo cual también demuestra que al Poder Ejecutivo le interesa muy poco el sector privado, al parecer es mejor que se funda y quede dependiendo de la migaja oficial”, continuó.

Dijo el Diputado que está demostrado que el bloqueo o el aislamiento tiene un límite y que ya no es el modo más eficaz de combatir el virus.

Por último, reiteró sus condolencias a los familiares del joven fallecido y a su novia y cerró diciendo que “no merecían pasar por esto”.