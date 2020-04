Amarilla rechazó críticas hacia Naidenoff, contestó a Samaniego y pidió por los comerciantes y Pymes

Compartir

El Diputado Provincial Juan Carlos Amarilla (UCR-Juntos por el Cambio) expresó que el diputado justicialista Agustín Samaniego, «fiel a su estilo vedetista, sobreactúa ante las declaraciones efectuadas por el Senador Luis Naidenoff», referido a la faltante de determinados insumos en el marco de la emergencia por el COVID -19 en territorio formoseño. «Sobre el particular, he leído las declaraciones del Senador y es una preocupación absolutamente sensata y el planteo lo realizó en el ámbito de su propia actividad como legislador nacional ante los Ministros de Salud y Producción de la Nación por lo que rechazo absolutamente lo dicho por Samaniego», expresó.

El legislador expresó «ratifico que existen determinados insumos para la prevención del coronavirus, muy difíciles de conseguir en la ciudad de Formosa. Este hecho lo corroboré personalmente al buscar alcohol en gel en cinco farmacias y no lo pude conseguir. Recién la semana pasada lo pude hacer en una farmacia de la calle Pringles y 9 de Julio».

Agregó Amarilla además que «me parece desmesurado que se ponga en tela de juicio el solo hecho de reclamar ante quien corresponda determinadas faltantes de insumos ante quienes tienen la obligación de atender esta situación. De la misma forma que descalificar un relevamiento efectuado en el territorio para formular algún planteo, definitivamente no corresponde. Lo que es legítimo no merece dudas y menos descalificaciones».

Afirmó además que «desde el inicio de la lucha contra esta pandemia y la consecuente adopción de diferentes medidas, como representantes de la oposición hemos acompañado responsablemente las diferentes decisiones adoptadas y hemos pedido también medidas concretas a llevar a cabo desde los distintos poderes y lo seguiremos haciendo».

Amarilla remarcó que «no puede molestar a nadie entonces, que en el afán de hacer todo lo mejor que se pueda para enfrentar a esta pandemia vengan reclamos o planteos de legítimos representantes, que munidos de los datos pertinentes efectúen pedidos o acciones concretas ante quien corresponda. Por lo tanto, no pueden ser calificadas de desafortunadas las declaraciones cuando se realizan acciones enmarcadas a estar mejor preparados ante la emergencia».

Medidas concretas para

comerciantes y pymes

En otro tramo de la nota, el diputado radical reiteró su preocupación sobre la situación de los comerciantes en general y las pymes, quienes hasta la fecha no han recibido ningún tipo de respuestas ni del municipio ni del gobierno provincial. «Nosotros hemos pedido que de manera urgente se habiliten créditos, pero a tasa “0” para que puedan pagar sus obligaciones salariales o repongan mercaderías según el caso y se los exceptúe del pago de tributos en general por el tiempo que dure la cuarentena», expresó Amarilla.

«Están en juego miles de puestos de trabajo y de autoempleo en nuestra provincia y debe haber una señal en ese sentido», indico. «Muchas de las medidas que hemos propuesto para ser justo, debo decir que el gobierno provincial las llevó a cabo, pero esto que he señalado, para este sector es vital para nuestra economía provincial», concluyó.