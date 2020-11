Amarilla se refirió al discurso de Insfrán: “Ni por casualidad afloró una cuota de autocrítica en su discurso”

Compartir

El Gobernador habló de que la Corte Suprema con su fallo “ratificó la potestad provincial en materia sanitaria, pero puso en un segundo plano de que esas facultades deben ser ejercidas respetando garantías constitucionales de los ciudadanos y esto en Formosa y bajo su gobierno no se venía dando”. Indicó el legislador radical.

Amarilla indicó que “Sigue siendo una cuestión secundaria en la concepción del gobernador el valor que tiene, respetar los derechos de las personas. Eso se desprende de sus expresiones realizadas este medio día”.

En este punto, expresó el legislador radical, “corresponde que quien invocando un interés general violó elementales derechos humanos, debería reconocerlo y pedir disculpas a la sociedad por tremendo desatino”.

De su discurso se desprende-remarcó- que sigue queriendo utilizar de manera ruin el hecho de que “más de la mitad de los inscriptos para ingresar a Formosa son personas sin domicilio en el territorio”.

Amarilla a modo de aclaración dijo que “cabe afirmar en este sentido que los inscriptos son Formoseños que vienen a estar con sus seres queridos y sólo cambiaron sus domicilios por razones laborales”.

Estos formoseños “fueron a forjar un futuro, a buscar un sustento para sus familiares; a encontrar las oportunidades que esta provincia no les ofrecía”.

El diputado radical siguió diciendo que “estos inscriptos para reingresar a Formosa, merecen -por el solo hecho de que fueron a buscar futuro fuera de su provincia ante la falta de oportunidades-un mínimo de respeto del principal responsable que es el propio gobernador Gildo Insfrán”.

A modo de reflexión, Amarilla remarcó que “todo esto se evitaba, si el Gobernador escuchaba un poquito a los demás. La soberbia de él y su elenco gobernante no les permitió ver más allá de su fanatismo”.

“Rescato que al menos quiera cumplir con el fallo judicial a los que, obviamente, no está acostumbrado. Ojalá lo haga de buena fe. Nosotros quedamos a disposición públicamente para colaborar”, cerró el Diputado provincial.

