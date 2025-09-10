Amarilla: «La dictadura democrática también se vive en Formosa»

La parálisis legislativa: Un reflejo del modelo de poder

En una entrevista que ha captado la atención de la provincia, el diputado provincial de la Unión Cívica Radical, Juan Carlos Amarilla, ha lanzado una dura crítica al funcionamiento del gobierno formoseño. En el programa radial “Una Cuestión de FEr”, conducido por Fernando López, Amarilla respondió a las recientes declaraciones del gobernador Gildo Insfrán, quien calificó al gobierno nacional como una «dictadura democrática» por el supuesto ninguneo al Congreso.

Amarilla no dudó en señalar la ironía de la situación, afirmando que «lo que está diciendo Insfrán sobre lo que sucede en el orden nacional es lo que nos pasa a nosotros». El diputado denunció un «parate total»de la actividad legislativa en Formosa, una situación que, según él, se ha mantenido desde que se instaló la Convención Constituyente. Esta inactividad, que ha dejado a la Legislatura inoperante, es vista por Amarilla como una clara estrategia política del oficialismo.

Un Poder Legislativo desdibujado y sin voz

La crítica más contundente del diputado Amarilla se centra en la pérdida de la autonomía del Poder Legislativo provincial. El legislador sostiene que la Legislatura de Formosa está «totalmente absorbida o cooptada» por el Poder Ejecutivo, y que su función de control ha desaparecido por completo. Según Amarilla, la Cámara de Diputados se ha convertido en una mera caja de resonancia del gobierno, ya que «sanciona las leyes que necesita el gobierno» y solo prosperan los proyectos que el Ejecutivo envía.

El diputado afirmó que los proyectos de ley presentados por la oposición «no prosperan», y que la inactividad legislativa ha llegado a tal punto que ni siquiera se habilitan las discusiones. Amarilla lamentó esta situación, destacando que «solamente prosperan, son aprobados, los proyectos que manda el gobierno de la provincia». Esta dinámica ha llevado a que la «representación genuina de la voluntad popular» se encuentre completamente desdibujada, ignorada y ninguneada. En una revelación histórica, el diputado señaló que este patrón de control total del Poder Ejecutivo sobre el Legislativo se ha mantenido desde el año 1995, cuando «el único gran legislador es el gobernador de la provincia».

Falta de transparencia en las finanzas provinciales

La falta de actividad legislativa no es la única preocupación del Dr. Juan Carlos Amarilla. En su entrevista, el diputado denunció una grave falta de transparencia en la gestión financiera del gobierno provincial. Amarilla reveló que el último presupuesto aprobado por la Legislatura fue el de 2023, y que los de 2024 y 2025 fueron aprobados «por decreto».

El legislador expresó su indignación por la falta de respeto hacia la Legislatura, ya que los presupuestos ni siquiera fueron enviados para conocimiento de los bloques. Esta opacidad se extiende también a la rendición de cuentas, pues el gobierno «no ha enviado a la legislatura para conocimiento de los bloques la rendición de cuenta del año 24, del año 23 tampoco». Esta situación, según Amarilla, demuestra el desinterés del gobierno en la transparencia y en la rendición de cuentas. El diputado interpretó esta actitud como una necesidad del gobernador de «demostrar constantemente de que el único… que decide por todo es él».

Un Poder Judicial al margen de la ley

La crítica de Amarilla se extendió también al Poder Judicial, al que acusó de complicidad en el desmantelamiento institucional. El diputado afirmó que el gobierno de Formosa «no teme a la sanción social, pero tampoco teme a la sanción jurídica» porque «el Poder Judicial no va a hacer absolutamente nada para hacer cumplir ni la Constitución ni la ley».

Amarilla citó un ejemplo concreto: a pesar de que la Constitución provincial exige que los ministros comparezcan ante la Legislatura con la firma de diez diputados, esta norma «nunca se cumplió». El legislador reveló que en más de una ocasión, su bancada reunió las firmas necesarias para que un ministro se presentara, y este simplemente se dio el lujo de no venir. Esto, en palabras del diputado, demuestra que los poderes del Estado no cumplen con su rol, y que el gobierno tiene la certeza de que sus acciones no tendrán consecuencias jurídicas.

El contraste con el Congreso Nacional

En un contraste notable, el Legislador destacó que, a diferencia de la realidad formoseña, el Congreso de la Nación «está gozando de una salud excelente». El diputado argumentó que la fragmentación política y la falta de mayoría de los gobiernos nacionales obligan a la construcción de consensos, lo que fortalece la democracia y obliga al diálogo entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo.