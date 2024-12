Ambas Selecciones Juveniles del Beach irán por los títulos Sur-Centro ante Brasil

Argentina cosechó tres triunfos más en la arena de Iquique, ante Uruguay y Perú, y mañana definirá ambos torneos subcontinental contra Brasil, a las 20hs lo harán las mujeres y a las 21hs los varones. Con las victorias, la Selección Masculina sacó pasajes al Mundial de Túnez 2025, mientras que la Femenina lo buscará mañana.

El Beach Handball Juvenil cerró otra gran jornada a puro triunfo en la 2º edición del Sur-Centro, esa que le permite mantenerse invicto en el campeonato, mantenerse en lo más alto de cada una de las tabla de posiciones y llegar al partido decisivo por el título en donde en ambos casos enfrentará a Brasil. Todos los encuentros del Sur-Centro se pueden ver en vivo por el canal de You Tube de la Coscabal.

Los chicos superaron a Uruguay 2:0 (16:10 y 17:12) y a Perú 2:0 (20:8 y 24:9), mientras que en el encuentro más emotivo de la segunda jornada de competencia las chicas derrotaron a Uruguay en los shoot-out con parciales 14:18, 16:14 y 7:6. Como plus a estos tres triunfos, la Selección Masculina aseguró su plaza para el Mundial del año que viene, objetivo que la Femenina intentará repetir mañana en el partido contra Brasil.

En su primer duelo del día, los Juveniles se hicieron muy fuertes y se impusieron ante Uruguay, duelo que a la postre sería decisivo tanto para asegurar la clasificación al Mundial como para seguir con aspiraciones al título Sur-Centro. Y así lo demostró el equipo de Bueno, disputándolo seriamente y llevándoselo en sets corridos con total autoridad. Si bien ambos sets fueron de trámite parejo y con una diferencia final similar, en el segundo Argentina debió trabajar un poco más.

En el parcial inicial, la Selección tomó distancia con los goles del especialista Juan Cruz Alvarez -uno de los máximos goleadores del partido con 13 puntos- y de Juan Bautista Dirr -el máximo anotador con 14-. Buen momento del ataque, que complementó con atajadas de Juan Pedro Lombardi y buen trabajo defensivo de Lautaro Lisanti para el 16:10. En el segundo, Uruguay creció, llegó a estar 10:8 arriba, aunque los Juveniles cerraron mejor el parcial recuperando efectividad, con Lombardi sumando atajadas y lo ganaron 17:12.

Frente a Perú, en el segundo turno, la Selección tuvo un andar tranquilo ante un rival que venía de conseguir su primer triunfo en el torneo ante Paraguay y que mantenía alguna leve chance de luchar por un boleto al Mundial. Ese contexto no fue suficiente para un equipo nacional que fue muy contundente para ganar ambos parciales sin atenuantes, 20:8 y 24:9. Nicolás Santa Cruz, que consiguió 16 puntos, fue el goleador albiceleste y del partido.

La Selección Femenina sacó adelante un difícil encuentro frente a Uruguay, en donde cayó en el primer set, se recuperó en el segundo y fue sólido en los shoot-out para sumar una importante victoria pensando en la clasificación al Mundial y la defensa del título.

En el primer set, parcial atravesado por la superioridad de los ataques por sobre las defensas, ambas Selecciones no se sacaron ventaja hasta el cierre del mismo, momento en que Uruguay fue más efectivo y sacó cuatro de distancia, 16:12. Emma Bernasconi con el 14:16 tuvo la chance del empate transitorio pero falló y Uruguay ganó el set 18:14.

En el segundo, Celeste Meccia apostó por un cambio de piezas entre ataque y defensa que le dio resultado. El ingreso al lateral de Catalina Cassolini, sumado a un gran partido de Melina Cabrera -goleadora nacional con 12- y las atajadas en el final de Victoria Trebini fueron los argumentos para que la Selección lo gane 16:14 y estire la definición q los shoot-out. Instancia en la cual Argentina estaría más fino, y en la cual una tapada de Bernasconi y un gol simple de Carolina Casalderrey le daría el triunfo 7:6.