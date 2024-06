Amenazó a su ex pareja,se atrincheró en su casa y terminó detenido en Ibarreta

Integrantes de la Comisaría Ibarreta y del Grupo Especial de Operaciones de la Policía de Formosa (GEOPF) detuvieron a un sujeto, que amenazó con un cuchillo a su ex pareja e ingresó sin autorización al inmueble donde se atrincheró.

Alrededor de las 13:00 horas de este sábado último, los policías de la Comisaría Ibarreta acudieron a verificar un requerimiento en calle Misiones y Departamento Patiño del barrio Obrero de la localidad.

Allí una mujer de 45 comentó que el sujeto se presentó en su vivienda y la amenazó de muerte con un arma blanca si no dejaba ver a su hija de 16 años.

Después la víctima logró escapar y refugiarse en la casa de su vecina, mientras que el hombre se encerró en el inmueble de su ex pareja.

Los policías constataron que el hombre tenía un cuchillo en el interior de la finca y con la puerta de acceso cerrada, donde quedó atrincherado pese a intentar dialogar con él.

El caso fue puesto en conocimiento de la jueza de Instrucción y Correccional N° 5 de la provincia, quien direccionó el procedimiento.

Después se convocó al personal del Grupo Especial de Operaciones, que con profesionalismo y la autorización de la propietaria irrumpió en la vivienda y detuvo al sujeto.

También se realizaron las actuaciones con la colaboración del personal de la Delegación Policía Científica, que documentó el lugar y secuestró un cuchillo utilizado para amenazar a la víctima.

A raíz de este caso, el detenido y los secuestros fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde el hombre fue notificado de su situación procesal y terminó alojado en una de las celdas.

Por el hecho, se inició una causa judicial por el delito de “Violación de domicilio, Tentativa de Homicidio en contexto de Violencia de Género y Resistencia contra la Autoridad con arma blanca”.