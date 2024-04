Amenazó de muerte a su ex pareja y fue detenido

Efectivos de la Comisaría Seccional Cuarta, detuvieron a un hombre de 48 años y secuestraron un revólver con el que habría amenazado a su ex pareja.

En la jornada del martes último, una mujer denunció en la dependencia que, en circunstancias de encontrarse en su vivienda de la manzana A del barrio Urbanización Don Pedro, llegó su ex pareja para retirar a su hija; aprovechando la ocasión, ingresó al inmueble sin autorización para insultarla y después se retiró del lugar.

Luego recibió mensajes por parte del hombre, quien continuó insultándola, al punto de enviarle la foto de un arma de fuego tipo revólver, seguido de una amenaza de muerte.

Por el hecho, se inició una causa judicial por el delito de “Amenaza con el uso de Arma de Fuego”, con intervención del Juzgado de Instrucción y Correccional N° 1 de la Primera Circunscripción Judicial de la provincia.

Ante la gravedad del caso, se solicitó una orden de allanamiento para la vivienda del sujeto, que fue otorgada por el juez de turno.

El mandato judicial se concretó en la siesta del miércoles último, en una casa ubicada en la calle Winter y Primero de Mayo del barrio San Isidro Labrador (ex La Negrita), donde se secuestró un revólver calibre 32, que resulta de interés para la causa.

En la continuidad de la investigación, alrededor de las 14:30 horas, en la avenida Gendarmería Nacional e Independencia, se detuvo al sujeto de 48 años.

Detenido y secuestro fueron trasladados hasta la dependencia policial, donde el imputado fue notificado de su situación procesal y alojado en una de las celdas, a disposición de la Justicia.