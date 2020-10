¿Amigas otra vez? El acercamiento entre la China Suárez y Gimena Accardi

Compartir

Las actrices eran íntimas desde la adolescencia pero tomaron caminos diferentes luego de que la mujer de Nico Vázquez sintiera que Eugenia no la acompañó tras la muerte de su cuñado.

“Ella se comportó de una forma que nosotros no esperábamos con respecto a algo que para nosotros es muy fuerte, triste y delicado, como fue lo de Santi. No estuvo de la forma que lo esperábamos y de la forma que nosotros sí estuvimos incondicionalmente con ella en las buenas y en las malas, sobre todo en las malas”, dijo Gimena Accardi hace unos años en referencia al distanciamiento de ella y su marido Nicolás Vázquez respecto de Eugenia Suárez.

La pareja de actores sintió que tras la muerte de Santiago Vázquez en diciembre del 2016 la pareja de Benjamín Vicuña no estuvo a la altura de las circunstancias y que no los acompañó como ellos necesitaban en ese momento.

Desde ese entonces, las actrices que se conocían desde su adolescencia, en la época de Casi Ángeles no tuvieron más relación y hasta se dejaron de seguir en las redes sociales. Sin embargo, parece que en las últimas semanas hubo un cambio.

Luego de que se hiciera pública la noticia de la muerte de Hugo, el papá de Accardi, tras haber estado internado por coronavirus, fue la China quien rompió el hielo públicamente y desde su cuenta de Twitter saludó a quien fuera su amiga y despidió al padre.

“Hugo querido. Tantas charlas compartidas. No tengo dudas seguirás escribiendo por allá arriba. Descansa en paz. Gimena te abrazo”, escribió la mamá de Rufina, Magnolia y Amancio. Si además hablaron en privado o no, no se sabe, pero lo cierto es que comenzaron a seguirse en las redes.

En las últimas horas incluso Gimena comentó con emojis de corazones un posteo que Eugenia había realizado sobre su bebé. “Felices 3 meses a quien llegó a terminar de robarme completamente el corazón”, había escrito.

Paula Chaves, una de las amigas en común de las dos, habló sobre la reconciliación. “Ellas tienen su relación desde antes y la verdad es que no tuve que intervenir”, dijo en Intrusos la mujer de Pedro Alfonso, y agregó que con Gimena no charló el tema: “No hablamos de eso, estaban viviendo un momento bastante complicado por todo lo que les pasó”.

