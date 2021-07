Amistoso: Argentina fue superada por Nigeria

Compartir

El equipo africano, que había superado a Estados Unidos el sábado pasado, volvió a dar el golpe. Se aprovechó de una Argentina que lució lejos de su identidad, que perdió 23 balones y que se desconectó desde el primer cuarto. Jahlil Okafor, jugador de Detroit Pistons, fue el máximo anotador de Nigeria con 15 puntos. Leandro Bolmaro fue la nota más alta de Argentina, con 10 tantos en 15 minutos.

Después de una buena imagen más allá de la derrota contra Australia hace dos días, Argentina tuvo un rendimiento bastante más flojo este martes y cayó contra Nigeria por 94-71: una derrota no tan esperable por el resultado pero menos por como jugó.

El equipo dirigido por Hernández, que contra Australia había mostrado varias cosas similares al subcampeón mundial en China, esta vez no consiguió imponerse ni en ataque ni en defensa ante un rival con una propuesta de gran intensidad física, con una capacidad atlética notable y con más talento que lo que ha mostrado en ciclos anteriores.

Jahlil Okafor (15 puntos y 7 rebotes con 7-8 de campo) y Precious Achiuwa (12 puntos y 7 rebotes) dominaron en la zona interior contra cualquier ajuste argentino y Josh Okogie (10 tantos), Chimizie Metu (10 tantos) y Obi Emegano (9 puntos) estuvieron firmes para acompañar: tuvieron sus problemas en la creación de juego y fallaron bastante desde afuera (8-31 en triples), pero igualmente el trabajo que hicieron para defender contra Argentina fue notable, jugando al límite de las faltas pero con buena capacidad de concentración.

Argentina no tuvo juego colectivo, resolvió bien pocas veces desde lo individual, sufrió en la parte interior, se fastidió y se apuró ante la defensa nigeriana y tampoco logró castigar a su zona (lanzó 5-27 en triples). Leandro Bolmaro, de 10 puntos en 15 minutos desde el banco, fue justamente el mejor argentino del partido por algunas resoluciones que logró en ataque, pero hay poco para destacar del resto: apenas el pasaje inicial de Patricio Garino (8 puntos y 4 rebotes) y ciertas decisiones de Nicolás Laprovíttola (8 puntos con 1-8 de campo) y Nicolás Brussino (6 puntos y 5 asistencias con 2-3 de campo).

Entre Laprovíttola, Facundo Campazzo, Luis Scola y Luca Vildoza combinaron un 8-36 en tiros de campo y perdieron 12 balones mientras que Gabriel Deck no tomó lanzamientos al aro en sus 10 minutos en cancha: el resultado termina siendo lógico ante semejante falta de producción de sus principales circuitos ofensivos.

