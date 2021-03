Amistoso: Chaco For Ever superó a Boca Unidos

Compartir

For Ever superó por 3 a 2 a Boca Unidos en Corrientes en su segundo amistoso formal (tras la victoria ante CUNE), con goles de Leguizamón, Romero y Oscar Gómez. Entre los alternativos fue 0 a 0 y Cristian Ibarra erró un penal.

For Ever sumó su segundo amistoso formal de cara al torneo Federal “A” de fútbol. Fue ante Boca Unidos en el estadio Leoncio Benítez del “aurirrojo” correntino.

Fueron dos mini partidos de 60 minutos. En el primero, en el que jugaron mayoría de “titulares”, el “Negro” se impuso por 3 a 2; mientras que entre los alternativos fue 0 a 0, con la particularidad que Cristian Ibarra malogró un penal en la primera parte en el elenco chaqueño.

El sábado será la revancha que se disputará con la misma modalidad en el estadio “Juan Alberto García”.

Primer partido

Boca Unidos (2): Christian Martínez; Leonel Niz, Ariel Morales, Franco Lazzaroni y Saúl Abecasis; Lautaro Larrasábal, Diego Sánchez Paredes, Ramiro Schweizer y Francisco Esteche; Gonzalo Ríos y Antonio Medina. DT: Alfredo Grelak.

For Ever (3): Gastón Canuto; Pablo Cuevas, David Valdez, Marcos Fissore y César More; Lucas Jofré, Gonzalo Alarcón, Enzo Bruno y Leandro Allende; Maximiliano Osurak y Luis Leguizamón. DT: Daniel Cravero. En el segundo tiempo ingresaron Matías Romero por Leguizamón, Oscar Gómez por Alarcón, Emanuel Díaz por Enzo Bruno y Facundo Florentín por Osurak.

Goles: L. Leguizamón (FE), M. Romero (FE) y O. Gómez (FE). L. Larrasábal (BU) y G. Ríos (BU).

Estadio: Leoncio Benítez, de Boca Unidos. Modalidad: dos tiempos de 30 minutos.

Segundo partido

Boca Unidos (0): Luis Ardente; Valentín Méndez, Alexis Morales, Enzo Barrios y Sebastián Lobato; Ángelo Ibarra, Exequiel Méndez, Ramiro Schweizer y Alejandro Ramírez; Agustín Braure e Ignacio Valsangiácomo. DT: Alfredo Grelak.

For Ever (0): Leandro Ledesma; Ramiro Alderete, Damián García, Carlos Besga y Juan C. Molina; Manuel Rivas, Oscar Gómez, Emanuel Díaz y Facundo Florentín; Ricardo Acosta y Cristian Ibarra. DT: Daniel Cravero.

Incidencia: PT, Cristian Ibarra malogró un penal.

Estadio: Leoncio Benítez, de Boca Unidos.

For Ever sumó se decimosegundo refuerzo. Se trata del volante ofensivo o media punta Ricardo Acosta, que viene de jugar la final del torneo Regional Amateur con Ben Hur de Rafaela. Tiene 28 años, es santafesino y antes tuvo pasos por Unión, Gremio Barueri de Brasil, Newell’s, Cosmos FC de Santa Fe, Central Norte de Salta, Alumni de Villa María, Libertad de Sunchales, Macará de Ecuador, Defensores de Pronunciamiento, Villa Mitre de Bahía Blanca y Defensores de Villa Ramallo.

