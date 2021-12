Amistoso Policial- Paracao: el primero terminó en empate

Compartir

El primero de los partidos amistosos preparatorios para la Liga de Vóleibol Argentina 2021-2022 entre Mutual Policial y Paracao en Paraná terminó en tablas y se definirá en el segundo, que se concretaba en la tardecita del sábado.

Sí, aunque en las competencias oficiales de vóleibol el empate no está contemplado, en este ensayo entre el Auriazul y el Mutualista el resultado fue de igualdad en dos sets por bando, tras algo más de dos horas de juego.

Priorizando el cuidado del físico de sus dirigidos, los entrenadores de ambos planteles consensuaron no proseguir tras el cuarto parcial y, sin quererlo, aumentaron la expectativa para el enfrentamiento que tendrá lugar a las 19 de la jornada sabatina.

El preparatorio para la Copa Aclav ARG, el torneo aperitivo de la fase regular de la LAV-RUS, se jugó en el gimnasio Coloso del Sur paranaense y tuvo carácter especial, ya que significó el retorno del público seguidor de La Bomba tras la declaración de pandemia por el Covid-19.

El juego tuvo un ritmo vertiginoso y brindó indicadores alentadores para la próxima campaña de dos equipos sin historial en la élite del vóleibol nacional (Paracao afrontará su segunda campaña en serie y Mutual Policial hará su debut).

Uno para cada uno

El primer parcial anticipó lo que sobrevendría y lo que, seguramente, ocurrirá en la cercana temporada. Dos equipos con mucha intensidad de juego y paridad de fuerzas.

Luego de una primera parte equilibrada en el tablero, Paracao tomó ventaja a partir de la segunda mitad (16-13), repartiendo goleo entre los puntas Gonzalo Lapera y Juan Pablo Pereyra, más el opuesto Mathias Corzo y los centrales Emanuel Beltrán y Julián López.

Por el lado del conjunto formoseño, el punta Tomás Rodríguez y el opuesto Rodrigo Ocampo sumaron desde sus posiciones para no permitir el despegue del equipo anfitrión.

Con mínima diferencia llegaron a la definición y allí el paranaense Lapera se elevó con decisión para cerrar el set 25 a 23.

En el segundo, La Bomba tuvo algunos desaciertos en ofensiva y Policial lo aprovechó para sacar una mínima ventaja. No obstante, los cambios en el local evidenciaron que cuenta con plantel largo y produjeron interesantes encuentros entre Tomás Barisic-Beltrán y Tomás Steeman-López.

Siempre adelante por dos o tres puntos, los formoseños sumaron vía Alexis Nocenti (ex Paracao) y Rodríguez, pero en la recta final Lapera redujo la ventaja a la mínima expresión.

El desenlace no llegó y hubo prórroga hasta conseguir los dos tantos de rigor (26/28), que Germán Gómez concretó con un ace para igualar el partido.

Dos más a plena energía

El tercer capítulo exhibió mayor decisión en el representante entrerriano. Exigiendo desde el saque y mejorando en recepción, pudo sumar de contragolpe y así alejarse, ante la infructuosa resistencia formoseña.

Lorenzo Nieto (integrante del Sub 21 de Argentina que logró el bronce en los Juegos Panamericanos Junior) tuvo gran protagonismo, apuntalando la acostumbrada cosecha de Lapera, mientras el Auriazul se escapó 21-15 y llegó cómodo al cierre (25/17).

Sin perder la calma por la desventaja, Policial encaró el cuarto set con la constancia de sus herramientas. El punta Rodríguez y el opuesto Gómez torcieron el adelanto inicial de Paracao y, otra vez con mínima brecha a favor, lideró el parcial y reforzó sus conceptos en el tramo final, donde el local careció de eficacia. Así, llegó tranquilo a establecer la igualdad con un 20/25, tras otro punto de saque de Gómez.

