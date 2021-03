Amistoso: Sarmiento venció a Boca Unidos en Resistencia

Compartir

Boca Unidos se enfrentó en la mañana de viernes a Sarmiento de Resistencia en el estadio Centenario, donde los titulares cayeron por 4 a 2. El equipo de Alfredo Grelak cumplió con su tercera prueba de la pretemporada.

La pretemporada de Boca Unidos de cara al torneo Federal “A” que dará inicio el domingo 11 de abril, continúo este viernes con un nuevo partido amistoso. Se trató de la tercera pruebra que tuvo el “aurirrojo”, esta vez ante Sarmiento de Resistencia.

El encuentro principal disputado en el estadio Centenario al primer turno de la mañana, fue victoria para el “decano” chaqueño por 4 a 2. Lautaro Larrasabal y Gonzalo Ríos marcaron los goles del “aurirrojo”. Para el elenco correntino fue su tercera caída, ya que había perdido en dos oportunidades contra Chaco For Ever. En tanto que en el cotejo entre los suplentes, fue triunfo para el local por 2 a 0.

El técnico Alfredo Grelak decidió poner en cancha para el cotejo entre los titulares a Luis Ardente en el arco, Lionel Niz, Ariel Morales, Nicolás Marotta y Saúl Abecasis en la línea defensiva; Lautaro Larrasabal, Iván Silva, Diego Sanchez Paredes y Fracisco Esteche (Ignacio Valsangiacomo) en la mitad de la cancha; mientras que Gonzalo Ríos y Antonio Medina estuvieron en la delantera.

Recordemos que en el plantel de Boca Unidos estuvieron nuevamente ausentes por diferentes lesiones Franco Lazzaroni, Carlos Arriola, Nicolás Monje, Alejandro Leani y Santiago López De Marchi (se lesionó ante For Ever en Resistencia). A ellos se suma la baja de Alexander Strupsceki, un polifuncional futbolista de las inferiores que venía oficiando de marcador central y se encuentra con alguna molestia.

Síntesis

Sarmiento (4): Juan Ignacio Carrera; Emmanuel Córdoba, Brian Berlo, Nicolás Aguirre y Federico López; Claudio Cevasco, Juan Torres y Sergio Sagarzazu; Gonzalo Cañete, Sebastián Parera y Luis Silba. DT: Raúl Valdez.

Boca Unidos (2): Luis Ardente; Leonel Niz, Ariel Morales, Nicolás Marotta y Saúl Abecasis; Lautaro Larrazabal, Iván Silva, Diego Sánchez Paredes y Francisco Esteche (Vasangiácomo); Antonio Medina y Gonzalo Ríos. DT: Alfredo Grelak.

Goles: Luis Silba (2) y Gonzalo Cañete (2)- (S); Lautaro Larrazabal y Gonzalo Ríos (BU).

Cancha: Centenario.

