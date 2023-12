Amor incondicional de hermanas: el reencuentro de Marina e Iliana Calabró

Marina Calabró cumplió 50 años. Es un punto de inflexión en su vida con muchos cambios. La periodista de Radio Mitre y La Nación+ está pasando por una etapa especial debido a un reclamo público que hizo su hermana Iliana en los últimos días. Además, hace unos meses se separó de Martín Albrecht luego de diez años de relación.

Ya se volvió una tradición que en esta fecha tan especial Marina festeje con Ana Rosenfeld, su querida amiga que coincide con su día de cumpleaños. “Somo hermanas astrales”, suele decir la abogada que se encargó de organizar un almuerzo con amigos y familiares en su departamento, ubicado en la exclusiva Torre Le Parc del barrio de Palermo.

Ana eligió ponerse un vestido largo blanco y Marina, una camisa blanca con un pantalón negro para esta ocasión tan especial. Y las visitas más esperadas, llegaron en taxi. Iliana Calabró y su mamá Coca arribaron a la celebración, pero evitaron hablar con los periodistas que estaban haciendo guardia.

La actriz, que llevaba una bolsa con el regalo para su hermana, solo saludó a los fotógrafos a la distancia, antes de ingresar por una puerta lateral al edificio.

También participaron del festejo de Marina y Ana populares figuras de la televisión y del espectáculo, como la conductora Teresa Calandra, la bailarina Laura Fidalgo, la conductora Evelyn Scheidl, la animadora infantil Laura Panam Franco, y la periodista deportiva Rocío Oliva, entre otras.

En las redes sociales, tanto Marina como Iliana compartieron en sus respectivas cuentas una imagen que publicó Evelyn: las hermanas aparecen abrazadas con una frase conmovedora: “Amor incondicional”. De esta manera, quedó claro que las Calabró están más unidas que nunca y lograron dejar atrás sus diferencias. La actriz también subió un video del momento en el que le cantaban el feliz cumpleaños a Marina y Ana.

Marina ya había expresado no estar enojada con su hermana cuando habló con Intrusos (América), por la mañana, antes de irse a trabajar. Según contó, pudo procesar la angustia que sintió cuando su hermana hizo catarsis en PH Podemos hablar, el programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe. “Voy a hacer público esto porque ya no sé de qué manera… Amo profundamente a mi hermana, necesito más presencia de ella y siento que está esquiva a mi familia desde que papá se fue”, había asegurado la protagonista del espectáculo teatral Perdida mente, muy emocionada.

“Todo se acomoda, yo le doy para adelante, qué voy a hacer. Lo que pasó, pasó y no hay manera de revertirlo. Me hubiera gustado que no ocurriera, si había tanto que charlar, charlarlo en privado. Se hizo público, no voy a ser yo la que se queje de que las cosas se hagan públicas”, aseguró la periodista respecto al reclamo público que realizó su hermana.

“No sé que análisis hacer. Yo comprendo todo, estoy grande para anclarme en los enojos. Como dice Mirtha (Legrand), la vida es corta…”, reflexionó Marina. Además, aprovechó para aclarar: “Nunca nos peleamos. ¿La distancia? me enteré de la distancia y de los roces en el mismo momento que ustedes. No tengo que amigarme de alguien que nunca me peleé”, argumentó.

Por su parte, Iliana también se había mostrado un poco arrepentida de las dolorosas declaraciones que hizo en la televisión. “Ni yo entiendo qué me pasó y cómo fue que me dio esa necesidad de hacer catarsis y terminé angustiada…. Seguramente, ese no era el lugar ni el momento, pero pasó. Eso estaba en mí, y salió”, aseguró al ciclo de espectáculos LAM (América).

Con la voz quebrada, recordó una frase que solía decir su padre fallecido, Juan Carlos Calabró, para intentar explicar sus sentimientos: “El corazón tiene razones que la razón no entiende”. Además, Iliana habló a corazón abierto del vínculo con Marina: “Sé que nos queremos mucho y cuando hay mucho amor… en algún momento se va a dar un acercamiento. Ya dije lo que me pasaba. Seguramente no era el momento ni el lugar”.

“Dicen que hubo un pase de facturas, pero no es así. Si algo aprendí, es a soltar y a sanar porque esas cosas te hacen mal. Yo no la veo bien y hay mucho amor que necesitamos expresar. Ninguna está del todo bien. Es un momento difícil. Llega fin de año con todas las ausencias, hagamos hincapié en las presencias. Hagamos una construcción para adelante”, reflexionó la actriz.

La buena noticia es que las hermanas Calabró pasaron una tarde inolvidable juntas y se divirtieron rodeadas de sus amigas y seres queridos. De alguna manera, siguieron la premisa que José Hernández escribió en el clásico Martín Fierro: “Los hermanos sean unidos porque esa es la ley primera; tengan unión verdadera en cualquier tiempo que sea, porque si entre ellos pelean, los devoran los de afuera”.