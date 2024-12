Amplia convocatoria en el ciclo de charlas para ingresantes 2025

En la tarde de este jueves 5 de diciembre continuó desarrollándose en la Sala de Rectores del campus de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF) el ciclo de ciclo de charlas para ingresantes 2025.

Según comentó el secretario general de Asuntos Estudiantiles y Extensión Universitaria, Rodrigo Galarza, “en la mañana dimos inicio a esta primera etapa del ciclo de charlas que tenemos preparado para futuros ingresantes. Estamos sorprendidos por la convocatoria, tanto a la mañana como a la tarde hubo muchos interesados en lo que presentamos, en las carreras de la universidad y en los servicios que tiene”.

Detalló que “en primera instancia, la charla estuvo a cargo del psicopedagogo Rafael Olmedo, quien les ha comentado cuestiones básicas a tener en cuenta al momento de elegir una carrera”, agregando que también “estuvo el profesor Daniel Sosa, que es el coordinador general de Becas, junto con el profesor Hugo Rojas, quienes, junto con los chicos del centro de estudiantes de Humanidades, FAEN y Recursos Naturales y los compañeros de la agrupación Nosotros Salud, hablaron acerca de las carreras de la UNaF”.

Además, “recorrieron el campus universitario, mostrando las instalaciones, sus servicios y las particularidades de la universidad”.

Por su parte, la joven Catherine Zamora, quien eligió la carrera de Nutrición, indicó: “Yo me estoy pre-inscribiendo así que recién conociendo todo esto. Me enteré por redes sociales de la charla, la cual me pareció muy buena porque muchas veces uno tiene esas dudas de que no sabe qué estudiar o está entre dos carreras. En mi caso, decidí estudiar Nutrición porque es algo que ya había como probado antes, había hecho un curso de nutrición deportiva y me gustó mucho eso”.

“Me pareció buena la charla, me gustaron los ejemplos que dio el profesor Olmedo y pude asociarlos con mi vida también. Fue una buena charla porque muchos tienen esas dudas, u otras personas eligen su carrera en vez de ellos mismos”, contó Jeremías David Quintana, quien eligió la carrera de Ingeniería Civil.