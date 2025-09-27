Ana Costa Ankenbrand: “La niñez y la juventud no pueden seguir siendo invisibilizadas”

La legisladora provincial Ana Costa Ankenbrand participó del V Encuentro Nacional de Legisladores Provinciales de la Defensoría de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, donde planteó con fuerza la necesidad de que el Estado asuma de manera urgente su responsabilidad frente a las infancias y juventudes.

“En Formosa vemos todos los días cómo la falta de políticas públicas reales condena a nuestros chicos y chicas a crecer sin oportunidades: con escuelas deterioradas, sin acceso a salud de calidad, sin espacios de participación, y con miles de jóvenes obligados a emigrar porque acá no tienen futuro. No podemos seguir tolerando que se les niegue lo más básico: derechos, dignidad y esperanza”, sostuvo Costa Ankenbrand.

En el marco del encuentro, legisladores de todo el país compartieron diagnósticos y propuestas, con el objetivo de avanzar en una agenda federal que garantice igualdad y oportunidades para todos los niños, niñas y adolescentes, más allá de la provincia en la que les toque nacer.

“Los discursos de compromiso con la niñez sobran, lo que faltan son decisiones políticas y presupuestos acordes. No se trata de anuncios, sino de transformar la realidad de millones de chicos y chicas que hoy crecen en la pobreza y la desigualdad. Desde Formosa levantamos la voz para que la agenda de la infancia y la juventud deje de estar al final de la lista de prioridades del poder”, concluyó.

Costa Ankenbrand subrayó además que “no vamos a permitir que Formosa siga postergando a nuestros niños y jóvenes. Vamos a pelear cada espacio para que sus derechos se cumplan y su futuro no dependa del lugar donde nacieron”.