Ana Costa Ankenbrand sobre adhesión a la Ley 27306: “El diagnóstico precoz es fundamental”

El jueves, la provincia de Formosa aprobó su adhesión a la Ley N° 27.306, que establece un abordaje integral e interdisciplinario para personas con Dificultades Específicas del Aprendizaje (DEA). La decisión fue ratificada en la Cámara de Diputados durante la sesión legislativa, marcando un avance significativo en la inclusión y atención a la diversidad en el sistema educativo provincial.

La diputada de la UCR, Ana Costa Ankenbran, quien impulsó el proyecto, visitó el piso de Expres en Radio y expresó su satisfacción por la aprobación: “después de diez años desde que se sancionó a nivel nacional, Formosa finalmente adhirió a esta ley. Desde nuestro bloque, hemos presentado este proyecto porque entendemos la urgente necesidad de implementarlo en nuestra provincia”.

Costa Ankenbran destacó que temas como la salud mental y las dificultades de aprendizaje son difíciles de abordar socialmente. “Es complicado aceptar que hay niños que no aprenden o que enfrentan problemas de salud mental. Parte de esta legislación es promover la concientización y el uso de un lenguaje apropiado para hablar de estos temas”, afirmó.

La diputada subrayó la importancia de que el abordaje no se limite solo a la educación primaria, sino que se extienda a niveles secundarios, universidades y otros ámbitos laborales. “¿Qué pasa con una persona que, por ejemplo, tiene dislexia y se enfrenta a un examen de ingreso al Poder Judicial? Necesitamos garantizar que estas dificultades sean consideradas en todos los niveles”, cuestionó.

Seguidamente hizo hincapié en la detección temprana de las dificultades de aprendizaje, resaltando la importancia de que los docentes sean capacitados para identificar señales desde una edad temprana. “El diagnóstico precoz es fundamental. Un docente debe estar atento a los signos y tener un equipo interdisciplinario al cual recurrir en cada escuela”, propuso.

La legisladora radical insistió en que, aunque la ley es un paso importante, su implementación efectiva depende de la reglamentación adecuada por parte de los Ministerios de Salud y Educación, que deberán destinar los recursos necesarios para contar con profesionales capacitados en las instituciones educativas y de salud.

Consultada sobre los próximos pasos, aseguró que harán un seguimiento riguroso de la implementación de la ley y que continuarán denunciando cualquier incumplimiento.

En relación a la inclusión, la diputada enfatizó que se trata de un proceso que va más allá de las aulas. “No se trata solo de hacer adecuaciones simples en el aula. Hay familias que luchan día a día para que sus hijos tengan acceso a una educación adecuada. El Estado debe invertir más en equipos interdisciplinarios y menos en instituciones que no abordan estas necesidades”, concluyó.

Con la adhesión a esta ley, Formosa da un paso significativo hacia la inclusión y la atención integral de las dificultades de aprendizaje, abriendo la puerta a un futuro más equitativo para todos los estudiantes.