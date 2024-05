Ana Delgado, primera mujer en integrar la Unidad Motorizada de la PNA: «Siento orgullo»

La formoseña Ana Delgado (31), Cabo Primero de la Prefectura Naval Argentina, se convirtió hace poco en la primera mujer en integrar la Unidad Motorizada de dicha Fuerza nacional, un logro alcanzado tras realizar la capacitación en Ciudad de Buenos Aires.

Ella es del barrio Villa Jardín, actualmente presta servicio en la Dependencia Formosa de Prefectura y se muestra orgullosa de haber podido fusionar lo laboral con su pasión por las motos.

En contacto con el Diario Formosa Expres, la Cabo Primero contó que forma parte de la Prefectura desde hace 11 años, recordando que a los 20 años cuando tomó la decisión de inscribirme en la PNA tenía una bebé de 1 año. “Fui seleccionada para realizar mi capacitación en Salto Grande, Entre Ríos. Mi hija quedó al cuidado de mis padres y de su papá, por lo cual estoy muy agradecida, porque nunca dejaron a de apoyarme”, sostuvo.

Terminó el curso y se recibió de manera exitosa, pero no fue un camino nada fácil ya que estaba lejos de su familia y extrañaba a su pequeña.

Al hablar de la importante decisión, Delgado indicó que se la debe a su padre Egilberto Delgado, actualmente es retirado de dicha fuerza como Ayudante de Primera. “Desde chica veía su trabajo por el cual sentía admiración y respeto”, indicó.



Fusionar lo laboral con la pasión

En otro tramo de la entrevista, este medio le consultó porqué decidió capacitarse para formar parte de la Unidad Motorizada, decisión que no pasa desapercibida ya que fue la única mujer en hacerlo. “El curso se realizó en Buenos Aires en la Agrupación Guardacostas (AGGU) donde fuimos capacitados por dos semanas por personal del Grupo Operaciones Motorizada (GOM) de la PNA”, aseveró.

Seguidamente, la Cabo recordó que la capacitación consistía en acondicionamiento físico; aula para conocimiento teórico académico y prácticas con las motocicletas que tiene a cargo la Prefectura (Yamaha YS 250cc, Himalayan Royal Enfield 411cc, Kawasaki Versys 650cc).

“Para mí significa un logro muy importante en lo personal y profesional. El hecho de poder fusionar mi pasión por las motos con lo laboral me llena de felicidad y orgullo, agradezco realmente esta oportunidad que me dio la institución”, señaló emocionada.

Cabe aclarar que el amor por las motos también se lo debe a su padre. “Mi papá es mi ejemplo a seguir en la vida, él me enseñó a manejar y con él realizamos diferentes viajes juntos. Me motivó mucho en todos los aspectos”, añadió.

En este marco agregó que “cuando vi que estaban solicitando personal para dicha capacitación no dudé en querer formar parte y por fortuna se fue dando satisfactoriamente. Tuve que viajar hasta Buenos Aires para realizar el curso pensando siempre positivamente y confiada en que iba llegar hasta el final con éxito”.

Si bien no estaba en sus planes, ya que es fue la segunda capacitación que se realiza dejó en claro Delgado que “le puse mucho entusiasmo y dedicación a momento de querer aprender”. “Mi motivación siempre fue el apoyo que tuve de parte de mi familia y mis compañeros”.

“No duden de sus capacidades”

Finalmente, cuando se le pidió un mensaje para otras mujeres integrantes de las diversas fuerzas, Delgado las animó a perseguir sus objetivos sin importar el camino. “Les diría que no duden de sus capacidades, que todas podemos y es un orgullo también para mí que se sientan identificadas con mi logro”, culminó la Prefecta.