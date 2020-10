Ana Paula Dutil hoy, tras la confirmación del romance de Emanuel Ortega y Julieta Prandi

Compartir

Linkedin Print

“Estoy bien, pero me pone mal tantas mentiras”. En septiembre pasado, Ana Paula Dutil debió salir a hablar en los medios luego de que se hiciera pública la relación de su ex marido, Emanuel Ortega, con Julieta Prandi.

El cantante y la ex modelo estuvieron en pareja durante 20 años y los últimos tiempos estaban viviendo en Miami, Estados Unidos. “Hay mucho amor y respeto de por medio”, dijo el hijo de Ramón Palito Ortega y Evangelina Salazar en agosto de 2018, tiempo después de su separación. Desde entonces, Ana Paula Dutil mantuvo el silencio y el bajo perfil que la caracterizó desde que comenzó su carrera en los medios.

Hasta que en septiembre de este año decidió hablar públicamente ya que, según su testimonio, se estaba dando información que no era correcta. “No me siento muy cómoda haciendo estas cosas, pero hay mucha mentira alrededor de todo. Está bueno dar la cara y contar la verdad”, explicó en una entrevista radial con Ángel de Brito.

“Nos costó mucho separarnos, pero lo hicimos amorosamente. Fue muy sano. Entendimos que hay ciclos que se acaban. En el momento que nos separamos vino la idea de irnos a Buenos Aires y decidimos volver todos porque sentimos que era lo mejor para la familia”, agregó en aquel entonces Ana Paula Dutil sobre su proyecto de regreso a la Argentina. Sin embargo, la pandemia del coronavirus la obligó a quedarse en Miami más de lo esperado.

Desde entonces, realizó los trámites correspondientes y ahora está planeando su mudanza para el 2 de noviembre. En los últimos días tuvo un accidente doméstico: se agarró la mano con una puerta y los médicos debieron reconstruirle una falange de un dedo. Es por eso que, mientras permanece en reposo, debió pedir ayuda extra para embalar su casa y organizarse para el viaje.

La mudanza, el embalaje de muebles, las valijas y todos los papeles que debe completar para poder viajar desde los Estados Unidos e ingresar a la Argentina son trámites que tienen a Ana Paula un tanto desbordada, a lo que se le suma la lesión en uno de sus dedos.

Además, desde su entorno indican que, si bien se habían separado hace más de dos años, ella no había perdido las esperanzas de recomponer la relación con Emanuel. Y que él haya blanqueado su noviazgo con Julieta Prandi, le provocó tristeza a Ana Paula.

Aunque la ex modelo, en la entrevista que dio aquella vez, aseguró que no le afectaba la relación de su ex con Prandi. “Le deseo lo mejor y es la verdad. Se merece ser feliz y su familia quiere su felicidad”, sostuvo en declaraciones públicas quien, en el fondo, se vio forzada a resignar el deseo de una posible reconciliación.

En dicha nota también destacó la actitud de Ortega al contarle –antes de que saliera en los medios– que estaba “conociendo” a la modelo. Sin embargo, lamentó que sus hijos, India y Bautista, sí lo supieron por esa vía y no por boca su padre. “Mis hijos se enteraron por lo mediático que pasó. Pero con Emanuel entendimos que a veces esto es parte del mundo de los adultos, porque en el momento en que él me lo contó se estaba conociendo con Julieta. Nunca se sabe qué puede pasar y nos parecía que no había que contarles a los chicos. Pero sí se enteraron por los medios porque las redes sociales son terribles”.

Mientras tanto, Ana Paula se recupera de su dedo, sigue organizando la mudanza hacia Buenos Aires junto a sus hijos y espera poder empezar una nueva vida en la Argentina.