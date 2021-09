Ana Rosenfeld está muy angustiada por la internación de su marido por COVID-19

Compartir

Luego de haber disfrutado de varias semanas de descanso en la playa y de disfrutar de sus nietos en Miami, Ana Rosenfeld y su marido Marcelo Frydlewski se hisoparon para poder regresar a la Argentina. Para su sorpresa, a pesar de cuidarse y de estar vacunados, ambos dieron positivo de COVID-19. La abogada transitó sin complicaciones el virus pero su pareja debió ser internada hace diez días.

“Está estable, en terapia intensiva”, confirmó ella a Teleshow, que cada día aguarda ansiosa el parte médico que anuncie la esperada mejora. Es que, y seguramente sea una de las aristas más duras de esta enfermedad, por una cuestión de protocolo, desde que él fue trasladado a la clínica, ella no pudo estar con él: “Nunca pude verlo, no dejan entrar al sanatorio”.

“Es muy difícil”, agregó Ana quien por estos días se abraza a la fe y reza por quien es su marido desde hace 36 años y padre de sus dos hijas Pamela y Stephanie. En las últimas horas compartió en sus redes sociales una foto de ella abrazando a Marcelo con el texto “me haces falta”.

“Solo quiero volver a ver tu sonrisa y abrazarte. Mis padres me dieron la vida y vos me diste una familia. Te amo”, había escrito el fin de semana la letrada también con una foto de ella con él en la que Marcelo la abraza y se los ve super sonrientes.

Aunque Marcelo está internado desde hace diez días, la noticia trascendió recién el viernes pasado luego de que ella escribiera en Instagram “pedir y agradecer”. Luego en Los ángeles de la mañana Yanina Latorre confirmó: “Él está en terapia intensiva y ella está angustiada y preocupada. Él ahora tiene una neumonía muy fuerte”. Ana agregó a este sitio: “No tengo mucho que decir, solo rezo”.

Hace unos días ella había confirmado en sus redes que había dado positivo de coronavirus: “Las noticias vuelan, estoy acá aislada, no varada. Di positivo a pesar de que estoy vacunada. Es una gripe leve, me estoy sintiendo bien así que mi consejo es vacunémonos, no importa la marca, el país, no importa nada, hay que vacunarse porque es una protección, no me imagino como estaría si no me hubiera vacunado. Gracias por los mensajes, pronto me voy a tomar el avión y estar por Argentina otra vez, ya debería estar ahí, pero… las vueltas del destino”.

En enero de este año, con el objetivo de conocer a su nieto que había nacido en plena pandemia, Ana y Marcelo viajaron a Miami y en su estadía aprovecharon para inocularse. “Yo siempre quise darme la vacuna. Si hubiera tenido la posibilidad de hacerlo en la Argentina, lo hubiera hecho, pero las primeras llegaron para el personal esencial y esta oportunidad surgió porque estoy acá”, dijo ella en ese momento a Teleshow.

“Dicen que fui una de las primeras argentinas en aplicársela. Estoy tranquila y emocionada –detalló sobre sus primeras sensaciones–. De todas maneras hay que cuidarse y no relajarse”, agregó y sobre aquel viaje a Estados Unidos dijo: “Lo que más quería era reencontrarme con mi hija y abrazarla. Tiene 30 años y enfrentó un parto siendo COVID-19 posivo. Me angustié mucho porque yo estaba lejos y no la podía acompañar”.

El año pasado, apenas había comenzado la cuarentena, en diálogo con Bendita, había bromeado sobre la relación con su marido: “Al principio éramos como Palito Ortega cantando La Felicidad: era todo bárbaro, y ahora estamos más cerca de los Pimpinela con mi amorcito. De entrada dijimos ‘tenemos que poner un poco de orden’, acostumbrados a tener una mujer en casa que me ayuda con todos los quehaceres, había que repartir las tareas. Él se encarga de todo lo que es la cocina y yo de la limpieza de la cocina pero hace tanto lío para cocinar que opté por comer ensaladita para tener que limpiar lo menos posible”.

