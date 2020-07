Ana Rosenfeld relató el día en que ‘pescó’ a Maxi López con una amante: “Me dijo ‘por favor no pongas la foto'”

Compartir

En 2013, tras cinco años de amor y ser padres de tres hijos, Wanda Nara y Maxi López le pusieron fin al matrimonio, sin eludir el escándalo. Hasta el día de hoy la mediática tiene como abogada a Ana Rosenfeld para que se ocupe de los litigios legales con su exmarido.

En un móvil para LAM, la letrada recordó conflictos de sus clientes y relató el insólito momento en el que encontró a López en un hotel, junto a una mujer que no era la pareja de ese momento, tras separarse de Nara. “Un día, Wanda estaba hablando conmigo y me dice ‘pobre Maxi, este fin de semana no viene a ver a los chicos porque está entrenando’. ¡Y estaba en el mismo hotel que estaba yo”, comenzó diciendo Ana.

Atento a su picante relato, Ángel de Brito repreguntó: “¿Te encontraste a Maxi López con la amante?”. Y ella respondió: “Sí”.

Al tanto de esa historia, Yanina Latorre la corrigió: “Lo de ‘pobre Maxi’ no te lo cree nadie”. Fue ante esa observación que Rosenfeld explicó sus palabras y dio más detalles del encuentro con el futbolista: “Bueno, no, Wanda no dijo ‘¡pobre Maxi!’, pero sí que era otro justificativo para no ver a los chicos. No quiero salir diciendo palabras soeces”.

Siendo meticulosa en su testimonio, Ana contó que le pidió una foto a Maxi López para documentar su encuentro y que le tomó imágenes a la señorita en cuestión: “Lo peor es que estaba hospedado en mi mismo hotel, por dos días. Un all inclusive. El tipo desayunó, fue a la playa conmigo ese día, nos sacamos una foto y a la noche cenó en el hotel. Él me dijo ‘te pido por favor, todavía no pongas la foto esa porque nos estamos conociendo’. Yo le había sacado una foto a la mina”.

En el remate de la anécdota, Yanina le preguntó: “¿Pero él no veía que vos eras la abogada de su exmujer?”. Y Rosenfeld finalizó el relato con humor: “A partir de ahí, López dice que ese día es el día de su aniversario, porque fue su primer encuentro romántico y estaba la pesada de Ana Rosenfeld en el medio”.