Anahí vega sumó minutos en la victoria de San Lorenzo ante Boca

El torneo femenino más importante de Sudamerica, que se esta llevando a cabo en Brasil, tuvo su inicio esta tarde, con duelo argentino en el segundo turno de la jornada. Boca y San Lorenzo, nada más y nada menos que el último campeón y subcampeón de la Liga Argentina, se enfrentaron en el arranque del torneo y, con Daniela Bulaich como máxima anotadora (18), las de Boedo supieron ser más regulares a lo largo de todo el encuentro y derrotaron a las Xeneizes por 3 a 0.

La formoseña Anahí Vega sumó minutos ingresando desde el banco en el conjunto azulgrana.

En el comienzo del partido ambos equipos mostraron buenas acciones de defensa y contraataque, lo que llevaba a que los puntos tuvieran un ida y vuelta constante. La paridad se mantuvo hasta el 16. No obstante, con un bloqueo de Eugenia Nosach, Boca sacó 2 puntos de diferencia y obligó a Mario Gallego a pedir su primer tiempo técnico, que fue de gran ayuda para que, en conjunto con una seguidilla de errores no forzados de las dirigidas por Eduardo Allona, San Lorenzo pase arriba y con un ataque de Bulaich cerrar el primer set por 25-23.

El inicio del segundo no fue muy distinto, en un principio punto a punto, pero luego, con buenas pasadas de la capitana Daiana López, en conjunto con Bulaich y buenas defensas de Nadia Castaño, las de San Lorenzo se mantuvieron a paso firme y no le permitieron a Boca encontrar la salida. Fue así como, tras un error de Camila Hiruela desde el saque, las dirigidas por Mario Gallego se llevaron también el segundo, esta vez por 25-18.

Ya en el tercero las azulgranas jugaron mucho más afianzadas desde el principio y Boca no encontró el rumbo. Aunque Allona movió un poco el banco y probó con los ingresos de María de la Paz Corbalán y María Núñez, San Lorenzo no cedió y logró la máxima diferencia del partido por 23 a 17. Posteriormente, con un nuevo error de saque, esta vez por parte de Greta Martinelli, las de Boedo cerraron el encuentro 3 a 0.

En el día de mañana el equipo de Gallego enfrentará a uno de los equipos brasileros, Dentil Praia Clube, mientras que las de Boca tendrán día libre y volverán a jugar el miércoles frente a Itambé Minas.

Síntesis:

San Lorenzo: Bulaich (18); López (10); Farriol (10); Guth (9); Meinardi (3); Garay (3). Líbero: Castaño. Ingresaron: Vega (-) y Pereyra (-)

Boca: Cossar (9); Hiruela (12); Zabala (9); Holzmaisters (3); Nosach (10); Martinelli (4). Líbero: Rizzo. Ingresaron: Corbalán (-); Salinas (1); Núñez (-)