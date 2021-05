Analía Franchín contó que desvalijaron a su mamá de 86 años: “La agarraron del cuello”

Compartir

En diálogo con Teleshow, la panelista y cocinera de Flor de equipo dio detalles del episodio de inseguridad que vivió su familia.

Analía Franchín estuvo ausente este viernes en Flor de equipo, el programa que conduce Florencia Peña por la pantalla de Telefe. La ex finalista de la primera temporada de Masterchef Celebrity se sumó al equipo en reemplazo de Karina Gao, la cocinera que dejó de trabajar cuando se contagió de coronavirus estando embarazada y estuvo internada en coma. Pudo recuperarse y en este momento está de licencia luego de haber dado a luz a su tercer hijo, Teo.

Unos minutos antes de que finalizara la última emisión de la semana, la conductora hizo referencia a la ausencia de su compañera mirando a cámara, sin ocultar su preocupación: “Le queremos mandar un beso enorme a Analía. Tuvo una situación, un problema personal, que ella nos lo va a contar el lunes. Ana, te queremos mucho y te mandamos un beso. Estamos con vos en lo que necesites. El lunes te esperamos y nos contás. La verdad es que no la pasó nada bien. Su familia sufrió un robo, pero sabemos que por lo menos están bien. El lunes te esperamos. Beso enorme”.

En diálogo con Teleshow, Franchín contó el episodio de inseguridad que vivió su mamá, de 86 años: “La desvalijaron a mi mamá, entraron cuando estaba sola. La agarraron del cuello. Le dijeron que si ella no se resistía no la iban a lastimar, pero que dependía de ella. Ella se quedó lo más tranquila posible y se llevaron todo. Tenían muchas precisiones de datos nuestros. Estamos investigando bien de dónde viene la cosa. La verdad, la Policía está haciendo un laburo impecable”.

Por otra parte, Franchín fue noticia la semana pasada por los roces y las discusiones que suele tener con Nancy Pazos, su compañera de Flor de equipo. Cabe recordar que ellas ya habían trabajando juntas hace unos años como panelistas de Los Ángeles de la Mañana y no se llevaban bien, ya que tuvieron fuertes cruces al aire, pero ambas dejaron de participar en el ciclo de El Trece.

En una entrevista con el programa de El Nueve Hay que ver, Pazos negó tener un “destrato o una mala relación” con su colega. “¡Mentira! Yo soy la comedora número uno de la comida de Franchín. La he interrumpido un par de veces al aire y se ha quejado al aire y todo. Es mi característica. Ella ha dicho: ‘Es mi momento’, parece que tiene sus momentos…”, dijo con un tono irónico la también conductora de Rock and Pop.

Además, la periodista aclaró que en Flor de equipo tienen una dinámica diferente a cuando estaban en Los Ángeles de la Mañana: “Con Analía Franchín hemos compartido un programa que tenía otra impronta. Estamos súper bien. No necesito desmentir lo que nadie cree ni nadie creyó”. Luego, Pazos explicó el motivo por el que los viernes no comparten la pantalla en Telefe en el magazine de Peña: “Yo viajo a Buenos Aires de lunes a jueves y los viernes me reemplaza. Ella me reemplaza y además cocina. Es mi momento, ella lo ocupa y hace lo que puede”.

En el final de la entrevista, Pazos admitió que con su compañera de trabajo tienen distinta forma de pensar: “Somos totalmente diferentes y ella es ideológicamente diferente, casi contraria a lo que pienso. Ahora, en otra época ella tenía otras ideas… Es cierto, pero vayan al archivo ustedes, sigan investigando”. Luego, quiso poner paños fríos a todo este asunto y ratificó que no tiene problemas con Analía: “Yo me como los bocaditos, le copio las recetas y me enseña un montón… Está todo más que bien”.

