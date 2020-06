Analía Franchín se conmovió al hablar de la grave adicción de su hermana

Compartir

La consigna para pasar al Punto de encuentro tenía que ver con aquellos que habían sufrido por un “drama familiar”. Y Analía Franchín, invitada a PH, Podemos Hablar, el ciclo que conduce Andy Kusnetzoff por Telefe, no dudó en dar un paso adelante para contar la terrible situación que vive con una de sus hermanas, que atraviesa un serio problema de adicción.

Visiblemente conmovida, la periodista relató: “Tengo una hermana que desde hace muchos años está con problemas de adicción. Obviamente para toda la familia siempre es muy dramático, triste. Es pelearla día a día. La ayudamos un montón, porque es una pelea. Dios quiera que no pero creo que ya la perdió, lamentablemente”.

Analía reconoció que este tema la afectó profundamente. “Es muy difícil y te marca, porque se empiezan a generar discusiones en la familia: que si vos pensás que lo hace a propósito, si no lo hace a propósito, si se lo buscó o no”, aseguró. Y luego agregó: “Mi papá ya falleció, pero esto ha traído muchos conflictos entre mis padres. Uno decía ‘yo creo que lo elige’, el otro que no. Yo creo que nadie lo elige. Claramente, es una enfermedad y es tremenda. Eso terminó generando una depresión en mi mamá. La adoro a mi hermana, no le echo la culpa”.

Franchín, que está casada con Sebastián Eskenazi y es mamá de Benicio, se mostró particularmente preocupada por el comportamiento de su hermana durante la pandemia del coronavirus, ya que por sus actitudes podría llegar a poner en peligro la salud de sus seres queridos. “Muchas veces no cumple la cuarentena, no entiende la magnitud de todo esto. Va y vuelve, y mi mamá es persona de riesgo… Se hace todo una bola tremenda”, explicó.

Finalmente, Analía hizo referencia a la necesidad de poner sobre el tapete la Ley de Salud Mental: “La que salió hace unos años es malísima. Yo he tenido a mi hermana con ataques muy importantes y llamás al SAME, al SAME psiquiátrico e, incluso, a la policía y les decís: ‘Tengo a esta persona que puede ser peligrosa para ella y para el resto’. Y, básicamente, si no le está clavando un cuchillo a alguien no la internan. Es tremendo eso. Hace un poco de agua en ese sentido”.

En 2017, cuando trabajaba como panelista en Los Ángeles de la Mañana por el Trece, Franchín había contado por primera vez otra dura historia familiar. “A mis dos hermanas, el padre las abandonó. Cuando él subió y le dijo a mi madre que se iba con otra mujer, mi hermanita, que es mi hermana mayor y en ese momento tenía cinco años, se colgó, desesperada, del parabrisas del auto porque su papá se iba. Y la arrastró una cuadra. Mi hermana terminó internada. Nunca más mis hermanas vieron a su padre. Y él tuvo una familia hermosa con su mujer y sus dos hijos. Y hasta el día de hoy lo lloran porque era el padre ideal para esa señora y esos hijos. Pero mis dos hermanas quedaron turulecas”, había dicho entonces.

Y, ante el asombro de sus compañeros, había detallado: “Él padre nunca más las quiso ver. Nunca más supieron nada hasta el día en que se murió. Porque mi hermana pasó por una experiencia muy fea… Nosotros juntamos a los otros hijos con mis hermanas y ellos fueron muy solidarios con ellas. ‘Lamentamos lo que les pasó, pero para nosotros es lo mejor que nos pasó en la vida’, dijeron. Esto te demuestra que puede haber un tipo con dos personalidades: ser un violento y arrastrar a una chiquita de cinco años hasta dejarla internada y toda lastimada. Y ser un tipo de lo más amoroso con sus otros hijos”.