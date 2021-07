Analía Henzeireder valoró el compromiso de las familias y los estudiantes en el regreso a las aulas

Compartir

La secretaria de Educación, Analía Henzeireder, formó parte de la mesa del Consejo de Atención Integral de la Emergencia COVID 19 “Dr. Enrique Servián” de ayer al mediodía, ocasión en la que expresó su agradecimiento a las familias, los estudiantes y los docentes por el compromiso asumido para regresar a la modalidad presencial en la provincia.

“Un agradecimiento fuerte a las familias de Formosa que confiaron en el sistema educativo y permitieron el regreso de sus hijos a las escuelas, otro agradecimiento con el corazón a los alumnos que volvieron a sus aulas con mucha confianza, a encontrarse con sus pares y de nuevo a vivenciar esa experiencia escolar que es única e insustituible”, sostuvo.

Y agregó: “Y el agradecimiento a todos los docentes que durante el 2020 trabajaron esta nueva normalidad y desafío, y al día de la fecha que concluimos los tres primeros días de presencialidad, demostraron la pasión por la tarea escolar y por cuidar a cada uno de sus alumnos y nuestras escuelas”.

En ese sentido, la funcionaria aseveró que “quienes nos dieron el ejemplo” de cómo afrontar el regreso a las aulas fueron los y las alumnas que, de manera permanente, “asumieron como propias las normas de seguridad personal”; y consideró que “son ellos los que nos enseñan a tener el barbijo puesto, la distancia y comportarnos como se deben”.

Además, Henzeireder presentó el sistema con el que cuenta el Ministerio de Educación de la provincia para que los directores y directoras de los establecimientos educativos carguen, de forma diaria, la información de la presencialidad, bimodalidad y de cuántos alumnos continúan a distancia; y lo catalogó como “dinámico y progresivo”.

Asimismo, informó que la delegación Formosa, la más grande de toda la provincia, retomó la presencialidad en 78 instituciones educativas con el 95,65% de asistencia; situación que celebró y, nuevamente, agradeció.

“Esto es progresivo, vamos tomando propuestas superadoras de algunas instituciones educativas que en estos tres días de presencialidad vieron cómo podíamos mejorar, y vamos a ir cambiando en cada escuela de acuerdo a los protocolos y acuerdos escolares, algunas modificaciones, siempre en beneficio de los alumnos y familias”, aseguró.

Protocolos para positivos

En otro orden, la responsable de la cartera educativa, se refirió al protocolo planificado para casos positivos en las instituciones escolares y, puntualizó, sobre el diagnóstico de coronavirus en el Instituto San Martín, de la ciudad capital.

“Las escuelas están vinculadas al sistema de salud y el centro de salud de referencia del barrio es el que inmediatamente da las instrucciones y las escuelas toman sus decisiones de acuerdo a los protocolos que cada una tiene en vigencia y está dentro del protocolo marco del Ministerio de Educación”, explicó.

En ese marco, ejemplificó: “Vamos a suponer que a la mañana fue un alumno a la escuela y a la tarde dio positivo a COVID, ese grupo de alumnos de ese espacio físico con su docente dejan de ir a la institución educativa, no es toda la escuela”.

Y aclaró: “Consideramos que los docentes están vacunados, las familias también pero respetamos a algunas escuelas que nos dijeron que por precaución y a pedidos de los papas, van a sanitizar las escuelas y luego regresan los grupos, no hay problemas con esas decisiones”.

Por último, Henzeireder contó que el diagnóstico positivo de coronavirus no solamente se dio en dicho instituto secundario sino también en otras escuelas, donde “de manera inmediata actuaron los agentes sanitarios y el establecimiento, criteriosamente, aplicó su protocolo”.

