Analizan pedido de aumento en la tarifa de remises: “Debemos buscar un precio acorde”, dijo Olivera

En la Comisión de Transporte del Honorable Concejo Deliberante se debatía ayer un aumento en la tarifa de remises, con una controversia entre los choferes y los dueños de las agencias que fueron citados para explicar las razones de su pedido, ya que fueron ellos quienes solicitaron el incremento.

En ese marco el concejal Fabián Olivera, vicepresidente de la comisión, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al tema.

“Vamos a recibir a los representantes de los empresarios y remises, vamos a ver qué posición tienen ya que había distintos pedidos, no todos se ponían de acuerdo, nosotros la intención que tenemos es tratar de consensuar un criterio de aumento para que puedan trabajar tranquilos, no queremos imponer nada, decir que tal es la tarifa o la bajada de bandera, solo queremos consensuar, no imponer ningún tipo de tarifa que siempre fue lo que hemos hecho”, explicó el edil.

Asimismo reconoció que “va a ser difícil consensuar pero me parece que tiene que haber algún tipo de criterio, cada vez que venimos a hablar de la tarifa lo primero que hacen los remiseros es hablar de cualquier cosa menos de eso, que la Municipalidad, el control, el odómetro, los truchos. Soy consciente que la tarifa a 25 pesos ha quedado muy abajo, pero debemos buscar un precio acorde para que el remisero pueda trabajar y que no sea tan caro, para mi uno de los grandes problemas que tiene la ciudad es la cantidad de remises inhabilitados que hay, aumentar la tarifa no va a resolver los problemas de los remiseros sino que todo lo contrario, sube la tarifa, los empresarios aumentan la base, hay más truchos y es un problema de nunca acabar”.

“Uno de los grandes problemas es lo que pasa con los remiseros, hay algunos que no tienen odómetro, se manejan con tarifas a través del teléfono, creo que este aumento si es que se da, tiene que ir con un control de la Municipalidad”, dijo.

“Hoy el remisero está liberado, el problema es que uno no solo legisla para el remisero, hay que cuidar también al vecino que ocupa el remis”, señaló.

En cuanto a los cobros excesivos como un vecino que denunció que un remis le cobró 600 pesos por un viaje del centro hasta el barrio 20 de Julio, se preguntó “quien controla esto, la Municipalidad tiene un agujero terrible con eso, los remiseros se han liberado, las empresas mientras paguen la base no les interesa si tienen odómetro o no lo tienen, si tiene ficha del chofer, si tiene cuadrícula, gran parte de los remiseros no cumplen con la ordenanza entonces cuando van a pedir el aumento se termina hablando de otras cosas, yo soy muy firme, no hay problema en darles lo que pidan, pero tienen que cumplir, cobrar 600 pesos por un viaje del centro hasta un barrio es una estafa”.

Recordó en ese sentido que los problemas con los remises está conectado al “mal servicio” que presta Crucero del Sur que “llegó con la promesa de 120 colectivos, solamente trajo 86 unidades, el pliego era de 12 líneas y solo están trabajando con 9, es un fracaso en cuanto al transporte, ahora ni que hablar de la improvisación de estas combis diferenciadas que nadie sabe de qué se trata, acá los concejales oficialistas han votado una ordenanza y no saben de qué se trata, siento mucho, uno de los servicios más importantes que tiene la ciudad es el servicio de transporte que ha fracasado, en 3 años ha fracasado y en cuanto a los remiseros sé que la situación económica no es buena y que se han abocado a trabajar con los remises, hay ordenanzas, hay que ser ordenado con esto o sino cada uno hace lo que quiere, hay una base que cobra 160 pesos por mes, otra que cobra 3 mil pesos, hay remiseros que ocupan odómetros, otros que no, si quieren una ciudad ordenada arranquemos por lo menos con el servicio de transporte urbano”.

“Ojalá que se pongan de acuerdo, si se aumenta la tarifa hagamos entre todos un esfuerzo, hay que legislar para el chofer, para el dueño del auto, los empresarios y fundamentalmente para los vecinos”, finalizó.