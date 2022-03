Anamá Ferreira habló luego de que Thelma Fardín lograra reanudar el juicio contra Juan Darthés

Compartir

La satisfacción de Anamá Ferreira es inmensa: se le nota de inmediato en su tono de voz. “Estoy muy feliz”, le dice a Teleshow apenas atiende la llamada telefónica. Y no es para menos, porque este lunes la justicia brasileña revirtió su decisión y ordenó continuar el juicio oral por abuso sexual contra Juan Darthés en los tribunales federales.

La ex modelo se había comprometido a ayudar a Thelma Fardín y fue quien le presentó a la abogada brasileña Carla Junqueira, para que se pusiera al frente de su causa. “La vi llorando en televisión cuando se paró el juicio, tan sola y abandonada, que pensé en ayudarla. Es una cadena de favores”, comentó. De esta forma, hace dos semanas las tres mujeres viajaron rumbo a Brasil para revertir el fallo que frenaba la causa que se le seguía al actor y volvía el caso a fojas cero. Algo que, finalmente, hoy lograron.

“Estuvimos en San Pablo moviendo cielo y tierra. Dos jueces habían votado en contra y uno a favor. Carla logró una reunión con todos los jueces y les explicó todo. Y hoy votaron los tres a favor. Es una cosa maravillosa”, contó muy entusiasmada. Y detalló: “Lo que pasa es que los abogados de él (Darthés) en Brasil son muy buenos y habían logrado atrasar el proceso. Ahora, al juzgar por la justicia federal, Thelma no tiene que ser más revictimizada, volver a declarar, contar todo nuevamente…que se siga el juicio es una victoria”.

En tanto, Anamá reveló que el trabajo de la abogada no fue nada fácil: llegó incluso a contactarse con uno de los abogados de Lula Da Silva, ex presidente de ese país. “Lo hizo gratis, nos recibió, pero nos dijo que era casi imposible lograr esto, que podíamos dar por hecho que ellos iban a ganar. Pero nada es imposible”, relató emocionada.

En este sentido, Junqueira brindó los detalles más técnicos sobre este fallo a favor de la ex Patito Feo. “Había una discusión sobre la jurisdicción, si era competencia de la justicia común o federal. Como el crimen de violación se juzga por justicia común, la defensa presentó un amparo para suspender el juicio hasta que se decida si el caso tendría que ser juzgado por justicia común. Pero construimos una tesis de que ese no es un caso de derecho penal, es un caso de derecho internacional porque Argentina quiere saber el resultado que Brasil va a dar al caso, y tiene tres países involucrados -Nicaragua se suma por ser el país donde sucedieron los hechos-”, sostuvo la letrada.

Y explicó: “Siendo un caso de derecho internacional, la Constitución Federal de Brasil establece que los casos de interés de la unión federal, en los que el Estado parte tiene que responder a otros países, son casos de competencia de la justicia federal. Trabajamos sobre esta tesis y la tribunal de alzada federal la aceptó y revirtió la decisión de febrero. Por lo tanto, no se anula toda la intrusión probatoria y se reanuda desde donde estaba”.

Lo cierto es que este fallo es de suma importancia, según la abogada. “La decisión que logramos hoy en el caso de Thelma en Brasil sienta un precedente muy importante. El Tribunal Regional Federal del Estado de San Pablo hizo lugar a nuestro pedido: que sea considerado un caso de derecho internacional penal y no común, sin necesidad de derivarlo y reiniciarlo. Además, evita que se siga dilatando el proceso con la eventual prescripción de la pena y la revictimización de Thelma si eventualmente tuviera que volver a declarar”.

Anamá, por su parte, insistió: “Quiero que haya un juicio justo, que no vuelva a victimizar a Thelma, que es una chica talentosa que no le dan trabajo por esto. A las mujeres hay que creerles siempre. Yo soy una persona que me comprometo con la gente. Le dije a Thelma que tenía que ser fuerte, que esto se iba a revertir. Logramos algo que no se puede creer. Estoy muy contenta de haber ayudado a alguien que estaba en el fondo de un pozo. Yo me comprometo, nunca voy a dejar a alguien pagando”.

