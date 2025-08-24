Anamá Ferreira redujo a un ladrón en plena calle: «Yo practico boxeo; fue todo por una cartera Chanel»

“No hay que hacer lo que yo hice, pero en ese momento uno no piensa”, afirmó Anamá Ferreira al recordar el episodio de inseguridad que vivió este sábado en el que redujo a un ladrón que robó la cartera de una amiga en pleno Paseo Bollini, Recoleta.

La exmodelo, entre risas y cierta incredulidad, relató en el ciclo radial Domingo de espectáculos (AM 990 Splendid) sobre cómo reaccionó de forma instintiva, sin medir las consecuencias ante el hecho de inseguridad y terminó protagonizando una escena como tomada de una película.

“Fuimos a un show de Majo Agote, ahí en el Paseo Bollini y bajamos del taxi, caminamos, no había nada, tranqui, era temprano, caminando…”, recordó la empresaria. Según contó, eran cerca de las 21:00 cuando descendieron del auto y comenzaron a caminar desprevenidas por la zona.

La calma se rompió cuando un hombre se acercó y le arrebató la cartera a su amiga. “Me parece que el bandido pasó al lado mío y le agarró la cartera. Mi amiga no podía correr porque tiene un problema en el pie y yo salí corriendo como una loca a los gritos”, narró, sobre sobre cómo la víctima del robo no podía defenderse por sí misma y ella reaccionó por impulso y persiguió al ladrón.

El valor del objeto robado no era menor: “Era una Chanel. Todo por una Chanel”, aclaró entre risas la actriz. “¿Vos estudiaste alguna técnica de kárate o algo por el estilo que lo pudiste reducir?“, indagó Nahuel Saa, conocido en sus redes como La Criti, el conductor del programa. ”Yo entreno boxeo», se sinceró, risueña y contó que su reacción no midió el riesgo: “No sabés si la persona tiene un arma blanca como un cuchillo”.

Anamá relató que mientras forcejeaba con el arrebatador, recibió la asistencia de varios repartidores. “Por suerte vinieron tres deliveries, que no sé quiénes son, y les agradezco. Ellos me ayudaron, lo agarraron… y yo le pegaba, pero no está bueno”, relató, enfatizando que no recomienda reaccionar de la misma forma. “Eran los tres deliveries y yo. En un momento uno me sacó y me dijo “bueno, ya está, ya está’”, señaló, poniéndole humor al momento, sobre cómo continuaba golpeando al ladrón. Finalmente, tras el enfrentamiento, lograron recuperar la cartera y controlar la situación.

“No había policía. Yo le gritaba a mi amiga para que llamara, pero lo soltamos. ¿Qué íbamos a hacer? ¿Quedarnos ahí con el tipo tirado?”, se preguntó la empresaria, en referencia a la imposibilidad de retener por mucho tiempo al atacante.

“Corrí como una loca. Llegué, agarré el bandido y sacamos la cartera, pero no hay que hacer lo que yo hice”, reflexionó. Anamá hizo hincapié en que su reacción fue puramente instintiva. “Uno dice muchas cosas, pero no sabés cómo vas a reaccionar en el momento que te pasa”, reflexionó sobre lo vivido. A pesar de la tensión, la exmodelo reconoció que el miedo y el arrepentimiento llegaron recién después del episodio: “Sin ningún miedo en el momento. Después, no podía dormir yo”.

El shock fue tal que incluso la propia víctima terminó sorprendida por la energía y valentía de su amiga. “Ella dice que yo soy la Mujer Maravilla”, compartió, mientras que fue tajante al ser consultada de si se arrepentía de su reacción ante el hecho que podría haber tenido otro desenlace. Incluso, la empresaria confesó que el suceso le reforzó la necesidad de perfeccionar su entrenamiento en defensa personal. “Voy a estudiar más técnicas de boxeo y de reducción”, anunció, señalando que seguirá asistiendo a clases para sentirse preparada ante cualquier acontecimiento.