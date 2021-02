Andraus: el femicidio de Mirna “volvió a relucir los inconvenientes burocráticos” que existen

Compartir

La diputada provincial por el bloque “Floro Eleuterio Bogado”, Alejandra Andraus, en diálogo con el Grupo de Medios TVO se refirió al femicidio ocurrido días atrás de la docente Mirna Palma, situación que según expuso “volvió a relucir los inconvenientes burocráticos” que existen, teniendo en cuenta que la víctima había denunciado varias veces a su agresor, pero aún así no se logró que se tome ninguna medida para evitar su muerte.

En ese sentido, Andraus comenzó contando que “en el 2019 lo planteábamos, la Secretaría de la Mujer estaba manejando en ese entonces aproximadamente 23 millones de pesos, todavía no contábamos con la adhesión a la ley Micaela que fue un proyecto que lo presentamos desde nuestro espacio, después fue enviado por el Poder Ejecutivo, hay que tener en cuenta que acá hubo un hecho de violencia y suicidio donde vuelve a relucirse todos estos inconvenientes que muchas veces responden a cuestiones burocráticas”.

Contó en ese marco que “nosotros habíamos presentado un proyecto para crear en la provincia un polo integral para mujeres víctimas de violencia de género y si bien tuvo estado parlamentario no tuvo tratamiento en comisiones. Es tan sencillo el polo, en Córdoba funciona y por ejemplo una mujer que no tiene un hogar donde ir y es victima de violencia de género se acerca allí y encuentra tanto personal capacitado de la Policía, del Poder Judicial, como un grupo interdisciplinario para su atención integral ya sea odontólogos, médicos, ginecólogos, todo lo que tenga que ver en algún aspecto que pueda haber sufrido esta persona de violencia tanto física como psicológica, esto tampoco tuvo tratamiento, siempre es una oportunidad de tomar estos hechos para mejorar las políticas públicas”.

En la misma línea se refirió a porqué hay casos de violencia de género que no son detectados, “puede haber capacitación, trabajo, por parte de la Secretaría de la Mujer o del Poder Judicial pero es una falla porque no hay un trabajo integral, es sencillo decirlo pero llevarlo a la práctica es muy complejo porque hay mucha burocracia, los tiempos de la justicia no son los mismos que los tiempos de la vida real, ahí es donde se produce la falla, ya sea el hombre o la mujer que sufre de violencia no encuentra respuesta en un organismo por tanta burocracia, siempre llevo el ejemplo de Córdoba porque tuve el placer de estar en esa provincia y de conocer la política que llevan adelante en cuestión de violencia de género, tienen un Ministerio de la Mujer, no una secretaría, manejan otro tipo de presupuesto, es indudable que con 22 millones de pesos no alcanza para realizar las políticas que por ahí lleva a cabo la provincia de Córdoba, pero sí por ejemplo en el 2019 ya decíamos desde nuestro espacio que para realizar la construcción de una o de dos escuelas y destinarlas a un centro de atención integral que va a ser mucho más beneficioso para los formoseños que tantas escuelas que ahora están siendo usadas como centros de aislamiento, esas se podrían usar de manera esporádica como contención para tantas mujeres que no pueden irse de sus hogares por falta de un lugar donde las contengan, por falta de no tener un lugar para los niños, para sus hijos, son cuestiones en las que hay que trabajar, no podemos quedarnos únicamente con la ley Micaela, con la capacitación y no llevar a cabo un montón de políticas públicas que ya se están dando en todo el país”.

Para finalizar habló de lo expresado por la secretaria de la Mujer, Angélica García, de que Mirna no había realizado ninguna denuncia en contra de su agresor, tanto en Estanislao del Campo como en otra localidad vecina, hecho que fue desmentido, ya que se publicaron las exposiciones que había realizado la maestra por hechos de violencia. “Seguramente eso habrá escapado de la órbita de atención de la secretaria de la Mujer por una falta de comunicación integral incluso entre la Policía que muchas veces no está capacitada porque leía que Mirna fue en un momento a hacer la denuncia y estaba el hijo del agresor en el lugar, todas esas cuestiones llevan a estos hechos. Les doy todo mi apoyo a los familiares de Mirna, en lo que se pueda ayudar estamos nosotros presentes, pero habría que tomar otras medidas ante este tipo de hechos”.

