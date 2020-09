Andrea Legarreta mostró el avance de la neumonía en sus pulmones

Compartir

La conductora Andrea Legarreta mostró la progresión de la neumonía en sus pulmones, luego de que el sábado fuera hospitalizada como medida preventiva en su tratamiento de COVID-19.

La famosa presentadora mexicana anunció el pasado lunes que contrajo coronavirus, al igual que su esposo, el cantante Erik Rubín, y sus hijas Mia y Nina.

“Al ver la palabra ‘positivo’ en TUS propios análisis, te asustas (obvio) y te cuestionas y regresas a TODAS esas preguntas. Incluso te sientes mal (aparte de físicamente) porque te cuestionas si quizás no te cuidaste lo suficiente. Como si contagiarte fuera un delito”, escribió Legarreta en su cuenta de Instagram.

Aunque a lo largo de la semana se había mantenido un poco ausente de los reflectores, el sábado alarmó a sus seguidores al informar que había sido internada. A través de un video explicó que su estado de salud no es grave, pero sus médicos prefirieron hospitalizarla por unos días antes de que la neumonía que padece se complique.

Ayer a la mañana continuó bajo el cuidado de los especialistas y le realizaron unas tomografías para determinar cómo reacciona su cuerpo ante el avance del coronavirus.

Andrea Legarreta no dudó en compartir el resultado de estos análisis en sus historias de Instagram, donde explicó cómo es el rastro de la enfermedad en su cuerpo.

“Así se ven mis pulmones… las manchitas blancas son señal de neumonía… Gracias a Dios no está tan mal y saldremos pronto de ésta”, escribió en la fotografía de sus órganos respiratorios.

En las placas se pueden ver los pulmones de Legarreta por delante y por detrás, donde efectivamente no hay un gran avance del padecimiento, afortunadamente.