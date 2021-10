Andrea Pietra habló a fondo de la adopción de su hija en Haití: «Me importaba ser mamá, no quedar embarazada»

Compartir

Agradecida por su pleno presente en familia, Andrea Pietra recordó la adopción de su hija Stephanie en Haití con su pareja, Daniel Grinbank, y contó qué la llevó a tomar esta decisión que cambió tanto su vida como la de la nena que actualmente tiene 11 años.

La actriz contó que intentó quedar embarazada pero que tras su intensa búsqueda signada por fuertísimos tratamientos se dio cuenta de que quería ser mamá, no le importaba cómo. Entonces, tomó la decisión de adoptar y animarse a ejercer ese tan ansiado rol de otra manera.

«Me podría haber quedado frustrada en la búsqueda de un embarazo y los tratamientos, la biología me decía ‘no’. En un momento paré y mi doctora me dijo: ‘Mirá, la verdad que ser madre es la tarea de ser madre, pensalo, podés ir a una ovodonación o podés adoptar’. Me quedé pensando y cuando llegué a casa me di cuenta que ese camino no era para mí. Me importaba ser mamá, quería tener un hijo, no me importaba quedar embarazada”, contó en Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece).

Acto seguido, habló a fondo de su decisión de adoptar a su hija y aclaró que jamás se le ocurrió elegir el sexo; solo quería que fuese lo más chiquito posible.

«Siempre digo que me perdí nueve meses de embarazo, pero los canjeé por toda una vida de amor y plenitud y de ser madre de una hija que me ha tocado que es tan hija mía como si la hubiera parido. Es uno de esos grandes encuentros en la vida. Yo no puse que fuera una nena o un varón, lo que puse es que fuera lo más chiquito posible porque me parecía importante los primeros años de vida, criarla y estar con ella. Y cuando me la asignan me dicen que se llama Stephanie. Yo quería tener una hija de mi signo que es fuerte, que es aries, y me dicen que nació el 22 de marzo», sumó, con ternura.

Antes de cerrar, aclaró por qué tuvo que adoptar sola a Stephanie aunque la nena ahora también lleva el apellido de Daniel.

