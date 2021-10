Andrea Pietra se sinceró sobre la adopción de su hija: «Quería ser mamá, no quedar embarazada»

Compartir

La actriz explicó por qué decidió adoptar a su hija en Haití y reveló una conmovedora anécdota sobre el nombre de la niña.

Andrea Pietra fue una de las invitadas de Almorzando con Mirtha Legrand (eltrece) de este domingo. La actriz fue consultada por Juana Viale sobre la maternidad, en referencia a su dificultad para concebir un hijo y a la posterior adopción de Stephanie hace 11 años en Haití, y reveló qué la llevó a tomar esta decisión.

La actriz, de 53 años, pareja de Daniel Grinbank, hizo una sentida reflexión en torno a por qué prefirió la adopción antes que realizar un tratamiento que tal vez también le hubiera permitido tener un hijo. “Me podría haber quedado frustrada en la búsqueda de un embarazo y los tratamientos, la biología me decía ‘no’. En un momento paré y mi doctora me dijo: ‘Mirá, la verdad que ser madre es la tarea de ser madre, pensalo, podés ir a una ovodonación o podés adoptar’. Me quedé pensando y cuando llegué a casa me di cuenta que ese camino no era para mí. Me importaba ser mamá, quería tener un hijo, no me importaba quedar embarazada”, confió.

Y afirmó: “Me decidí por la adopción. Siempre digo que me perdí nueve meses de embarazo, pero los canjeé por toda una vida de amor y plenitud y de ser madre de una hija que me ha tocado que es tan hija mía como si la hubiera parido. Es uno de esos grandes encuentros en la vida”.

Andrea explicó también cuáles fueron los requisitos que puso para adoptar a su futuro hijo. “Yo no puse que fuera una nena o un varón, lo que puse es que fuera lo más chiquito posible porque me parecía importante los primeros años de vida, criarla y estar con ella. Y cuando me la asignan me dicen que se llama Stephanie. Yo quería tener una hija de mi signo que es fuerte, que es aries, y me dicen que nació el 22 de marzo”, contó.

La actriz de El Tigre Verón (eltrece) y Grinbank llevan 23 años de relación, pero no están casados por decisión mutua. Por eso, Andrea tuvo que adoptar ella sola a Stephanie en Haití porque las parejas solo podían iniciar el trámite con la libreta de matrimonio. Por eso, la niña primero tuvo el apellido de ella y, luego, el de él. “Yo adopté monoparental en Haití porque había que estar casados y no somos casados, no estábamos casados. Ella (Stephanie) conserva su nombre biológico, después tiene el mío y después tiene el de Daniel”, explicó.

Andrea reveló también una cuestión vinculada al nombre de su hija y lo que ella sintió como una señal de su mamá “Ani”, que murió en 2001 a los 59 años, con quien tenía una relación muy estrecha. “Mi mamá murió en el 2001. Tenía una relación muy espectacular con mi madre, la amaba profundamente. Murió a los 59 años y yo dije, ‘el día que tenga un hijo, ojalá tenga una hija y le pueda poner Ana’, el nombre de mi mamá”, contó la actriz.

Y continuó: “Yo siempre la llamé Stefy de bebé, desde que tiene seis meses. Siempre fue Stefy, Stefy, Stefy y cuando cumplió dos años empezó a decir Ani. Entonces, me decía Ani y yo decía: Stefy, ni siquiera le decía Stephanie”.

Andrea contó emocionada que, pese a que nunca conoció a su abuela, fue su hija la que decidió llamarse igual que ella. “Tenía una cosa férrea con Ani y un día me di cuenta, se me llenaron los ojos de lágrimas, miré al cielo y dije ‘mamá, me estás mandando este mensaje de amor absoluto y ella se puso Ani´”, sostuvo Andrea.

A su vez, la actriz reveló que la niña está muy convencida de llamarse Ana. “No se lo cambia ni loca. A ella le gusta que le llamen Ani. Yo le refuerzo mucho su nombre de cuna porque Stephanie quiere decir coronada con la luz del sol y ella es una coronada con la luz del Sol. Le digo que un día le va a gustar”, señaló.

El 29 de septiembre pasado, la pareja celebró 11 años junto a su hija. “Con pandemia o sin ella, celebramos y agradecemos que un día como hoy hace 11 años nosotras dos nos encontramos para amarnos profundamente y para siempre”, escribió Pietra en Instagram junto a una foto retro con su hija en brazos.

