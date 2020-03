Andrea Rincón: «Hace mucho tiempo que no salgo con mujeres; lo importante de una persona está adentro»

Compartir

«Estoy pasando por un momento bastante raro, en donde me estoy encontrando conmigo misma, recuperando mi verdadera esencia y poniendo el foco en las cosas que realmente importan en la vida. Y lo importante son los afectos. Estoy en un camino más espiritual». Con esas palabras, Andrea Rincón (34) comenzó la nota radial que le dio a Catalina Dlugi, en la que fiel a su sinceridad, habló de todo.

Cuidadosa de su vida amorosa y aduciendo soltería, la actriz reflexionó sobre el amor, luego de que la periodista le preguntara «cómo es ir por la vida diciendo ‘me enamoro de quien me enamoro. No me interesa que sea hombre o mujer'».

Y Andrea contestó: «Hace mucho tiempo que no salgo con mujeres. La verdad es esa. Pero me parece que lo importante de la persona está adentro, en su alma, en su espíritu, en su corazón. Lo único que importa en este mundo es el amor. Eso no tiene que ver con el envase, con si la persona es rubia, morocha, flaca, alta o gorda».

Sobre el desafío de vivir lo más libre posible, lejos de ataduras y prejuicios, Rincón agregó: «Me considero una persona que siempre fue en la búsqueda de la libertad. Muchas veces uno reprime cosas por miedo al que dirán. Quiero ser un ser libre, despejada de la mirada ajena y de la mía, porque a veces uno mismo se juzga. A veces, uno mismo termina siendo su peor enemigo. Hay que entender que lo único que nos salva y nos hace felices es el amor. El resto es decorado».