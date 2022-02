Andrea Rincón, preocupada por el caso de la droga envenenada: «Esta enfermedad siempre toca fondo»

Compartir

Andrea Rincón se refirió al caso de la cocaína envenenada que dejó un saldo de más de 23 muertos y más de medio centenar de hospitalizados. Además de expresar su apoyo a los familiares de las víctimas, la ex Gran Hermano resaltó la importancia de saber pedir ayuda.

“Nuestras condolencias a la familia y fuerza a los chicos que están peleando por su vida”, fue lo primero que dijo en diálogo con Intrusos al ser consultada por el tema. Luego se lamentó: “Esto es algo que sucede diariamente, diariamente hay chicos que se están muriendo por esta enfermedad. Hay que llamarlo como tal, es una enfermedad que golpea fuerte todos los días y cada vez más”.

“Si bien esto es una tragedia hay que aprovechar para tomar consciencia como sociedad, para visibilizar y empatizar con las personas que atraviesan la enfermedad y hacer un llamado para los familiares de las personas que lo atraviesan, a los amigos, a los seres queridos que ven a amigos, que llamen, que pidan ayuda, esto no es una boludez”, agregó y fue contundente: “Esta enfermedad siempre toca fondo, el fondo puede ser un hospital, una clínica psiquiátrica, el cementerio o la cárcel, si te dicen que el final es otro, te mienten”.

Como adicta recuperada, reconoció que para el entorno también es difícil: “Nadie nace sabiendo, hay lugares que están capacitados como NarAnaon o N.A. (narcóticos anónimos) donde hay personas preparadas, porque nadie sabe qué hacer con una persona que atraviesa esto, se torna indomable. Es ver a tu hijo morir poco a poco, porque se matan y estando adentro pensás que no vas a salir nunca, estás perdido”.

Antes de cerrar, reconoció que ella no está exenta de volver a caer en la adicción y que en realidad, nadie está exento. “Mi mensaje a esa persona que está pasando por esto es decir que sí se puede salir y que hay que pedir ayuda ya”.

Horas antes, Gastón Pauls, conductor del ciclo Seres Libres, también se había referido al caso. “En el programa hablamos de la cantidad inmensa que se muere, hoy sale la noticia de que mucha gente muere por drogas adulteradas, como si las drogas que se consumen en el mundo no estuvieran llenas de mierda, basura, especulaciones para ganar guita. La droga ya está adulterada, lo que se consume es una mierda y lo saben todos”, dijo e insistió que en cuando no hay “noticias grandes” y son chicos los que se mueren no se habla del tema: “Hoy está en agenda pero no nos tenemos que olvidar que mañana si hay una nueva noticia, esos pibes van a seguir muriendo porque hay drogas adulteradas todos los días en todos los rincones, pero si mueren dos o cuatro no es noticia, si pasa de diez pasa a ser noticia”.

Además, aseguró que “hay gente que sabe las reales causas de esto pero no va a hablar y los que consumen drogas van a seguir consumiendo a pesar de las alertas”. “‘si vas a comprar merca no compres por estas horas’ y eso para un adicto es una ridiculez. Los adictos fuman lo que sea, toman se meten en la nariz lo que sea, he visto gente raspando la pared para tomar y meterse cal, pintura por la nariz, entonces es ridículo pedirle a alguien que no lo haga, al adicto no le importa lo que se está metiendo”, agregó sobre las recomendaciones para evitar la droga adulterada.

“¿Ahora reaccionan?”, se preguntó y aseguró que se trata de algo que “viene pasando todo el tiempo” y pidió que todos tomen desde su lugar consciencia ya que es una problemática de la que nadie está exento: “Nadie está libre de que le pase a tu hijo o hija o que uno lo mata en la esquina porque esta borracho y no vio el semáforo en rojo, nadie está libre en este tema, cualquiera puede caer, a cualquiera le puede pasar, hasta en las mejores familias”.

Para él sería importante que quienes tienen el poder de hacer algo al respecto, lo hagan: “No sean caretas, los que tienen poder de decisión, los que pueden blanquear lo que pasa, que está en todos lados, o vamos a creer que está solo en la villa o que es un problema de algunos jóvenes en un boliche. El mundo está haciendo agua por todos lados, y espero que los que se puedan hacer cargo de esto, que somos todos”.

